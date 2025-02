Илон Мъск с коментар за ареста на Джорджеску: Объркано е!

Милиардерът и дясна ръка на американския президент Тръмп Илон Мъск отново се ангажира с мнение и направи коментар по повод ареста на бившия кандидат за държавен глава на Румъния Калин Джорджеску.

“Току-що арестуваха човека, спечелил най-много гласове на румънските президентски избори. Това е объркано”, написа Мъск в социалната мрежа Х.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu