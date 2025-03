Каква беше реакцията на Мелания по време на речта на Тръмп в Конгреса?

По време на президентската кампания Мелания Тръмп до голяма степен остана далеч от общественото внимание. Тя пропусна редица събития, включително партито му за победа на първичните избори в Супер вторник и отсъстваше от съдебната зала на фона на съдебните му дела, като например процеса срещу него в Ню Йорк.



Отсъствието ѝ дойде, тъй като отдавна имаше спекулации за брака между нея и Доналд Тръмп, а медиите и критиците често спекулираха къде се намира.

Акаунтът PatriotTakes, който като цяло заема критична позиция към Тръмп, сподели клип на Мелания Тръмп от президентското обръщение към Конгреса, където тя изглеждаше свила уста или трепереше, докато съпругът й говореше. Клипът бързо стана коментиран и беше гледан почти 300 000 пъти към момента на репортажа.

Публикацията беше озаглавена: "Мелания отново правеше онова нещо с устните". PatriotTakes сподели подобен клип и на 25 януари, който показва как Мелания прави същото движение с устните си, докато Тръмп говори.

Тогава публикацията беше озаглавена: "Днес Мелания правеше някакви странни движения с устните си. Изглеждаше сякаш трепва. Дано всичко е наред."

Melania was doing that lip thing again https://t.co/0OVv5hUBla pic.twitter.com/tuYnTxf1E7

Други акаунти обаче споделиха видеоклипове на Мелания Тръмп в президентския обръщение, усмихната и пляскаща. Акаунтът FLOTUS Report, който редовно споделя актуализации и новини за Мелания Тръмп, публикува клип на Тръмп, сочещ Мелания Тръмп и нейната усмивка, с надпис: “Президентът Тръмп вижда Мелания в тълпата, сочи я и се усмихва”. Публикацията е гледана над 65 хиляди пъти.

This is so cute. President Trump sees Melania in the crowd and points to her and smiles 🥰 pic.twitter.com/7l19dKTduT