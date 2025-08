Украйна разкри голяма корупционна схема при закупуването на дронове

Украинските антикорупционни органи заявиха, че са разкрили голяма корупционна схема, свързана със закупуването на военни дронове и системи за заглушаване на сигнали на завишени цени, съобщава агенция Ройтерс, като отбеляза, че изявлението беше направено два дни след като независимостта на агенциите беше възстановена след големи протести.

Независимостта на украинските антикорупционни органи Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) беше възстановена от парламента в четвъртък, след като опитът да им бъде отнета доведе до най-големите демонстрации в страната от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г.

В изявление, публикувано от двете агенции в социалните медии, НАБУ и САП заявиха, че са заловили действащ депутат, двама местни служители и неопределен брой служители на националната гвардия, които са приемали подкупи. Имената им не се съобщават в изявлението.

"Украински депутат, заедно с ръководители на областни и градски администрации и няколко военнослужещи от Националната гвардия, бяха разкрити за подкуп. Благодарен съм на антикорупционните агенции за тяхната работа. Може да има само нулева толерантност към корупцията, ясна екипна работа в разкриването ѝ и в крайна сметка справедлива присъда. Важно е антикорупционните институции да действат независимо, а законът, приет в четвъртък, им гарантира всички инструменти, необходими за реална борба с корупцията", се казва в съобщението на Зеленски, публикувано в Х.

"Същността на схемата е била сключването на държавни договори с доставчици на умишлено завишени цени", се казва в изявлението, като се добавя, че нарушителите са получили подкупи в размер до 30% от стойността на договора. Четирима души са били арестувани.

Украинският лидер, който има широки президентски правомощия по време на война и все още се радва на широка подкрепа сред украинците, беше принуден да направи рядко срещано политическо обръщане, когато опитът му да постави НАБУ и САПО под контрола на главния прокурор предизвика първите национални протести по време на войната, припомня Ройтерс. По-късно президентът заяви, че се е вслушал в гнева на народа и внесе законопроект за възстановяване на предишната независимост на агенциите, който беше гласуван от парламента в четвъртък.

