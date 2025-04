Кола се взриви в търговски център в Москва ВИДЕО

Службите за спешна помощ потушиха пожар на паркинг в търговски център, разположен в бизнес района на Москва, съобщи държавната агенция ТАСС.

Видеоклипове, публикувани от различни руски медии, показват черен дим, извиващ се сред небостъргачите в района на брега на река Москва.

Съобщава се, че колата е била паркирана под търговския център Afimall City в центъра на Москва. Все още не е ясно дали в колата е имало хора, когато е взривена. Шофьори на други паркирани коли бързо са преместили колите си на улицата, според местни медии.

Все още няма официална версия за експлозията, съобщават руските медии. Пожарът е потушен, благодарение на бързата реакция на спешните екипи.

⚡️Car Goes Up in Flames After Reports of Explosion in Underground Parking at Major Shopping Mall in Moscow

Smoke can be seen rising from the area around Afimall in Moscow's business district. Russia's Emergency Services have confirmed the source of the fire is a vehicle, the… pic.twitter.com/v5CAVntUiY