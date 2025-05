Кой насини окото на Илон Мъск? ВИДЕО

Илон Мъск се появи в Белия дом с насинено око в петък. Шефът на Tesla и SpaceX заяви, че не е заради политиката, падане или дори Франция.

„Шегувахме се и аз казах: „Хайде, удари ме в лицето.“ И той го направи“, каза Мъск пред репортери, кикотейки се. Той говореше за сина си Екс, който е на пет години.

Доналд Тръмп, седнал до него в Овалния кабинет, се намеси:

Мъск обясни, че не е почувствал голяма болка по това време, но синината се е появила по-късно. Когато за първи път го попитали за нараняването, той отговорил с шега:

Elon Musk just got asked why he has a black eye. pic.twitter.com/8RScbhfdXv

Но макар разговорът да беше безгрижен, контекстът далеч не беше такъв.

По-рано същия ден The New York Times публикува подробен доклад, в който се твърди, че Мъск е използвал кетамин в количества, които пораждат сериозни опасения. Мъск преди това е признавал, че е използвал лекарството по лекарско предписание. Времето на публикуване на статията – точно преди съвместното събитие в Белия дом – засили съмненията.

По време на пресконференцията Мъск беше директно попитан за статията, но той не отговори директно на въпроса. Вместо това се прицели в медийния канал.

Социалните мрежи бяха пълни с потребители, които се питаха какво може да се е случило с окото на Мъск, преди той да спомене причината за блясъка.

„Някой знае ли защо Илон има насинено око?“, попита един човек. „Защо дясното око на Илон Мъск е черно-синьо????“, зачуди се друг.

„Какво става с това черно око на Илон Мъск?“, каза трети потребител, а друг заяви: „Йоу, Илон Мъск е получил директен удар в лицето ли? Това е синина от ляв удар , ако някога съм виждал такава. Може би обяснява забавения му говор?“

За други потребители обяснението на Мъск не беше достатъчно, като по-наблюдателните посочиха, че не само окото му е насинено. Синини и дори одрасквания се виждат по цялото му лице.

"Мъск официално обвини 5-годишния си син за насиненото си лице, твърдейки, че му е казал да го удари за шега. При по-внимателен поглед обаче могат да се видят други синини и драскотини", пише един потребител в X.

Musk's officially blamed his black eye on his 5 year old son, claiming he told him to punch him as a game. However, on closer inspection you can see other bruising and scratches. pic.twitter.com/l4OdZKU52P