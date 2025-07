Хаос в Хавай заради земетресенията от над 7 по Рихтер в Камчатка ВИДЕО

Мощното земетресение от 7,5 край Камчатка предизвика хаос в Хавай, където издадоха предупреждение за цунами, пише "Дейли мейл".

По-късно предупреждението за цунами в Хавай е отменено, след като от Тихоокеанския център за предупреждение за цунами са установили, че няма опасност за щата.

Предупреждение беше издадено и на полуостров Камчатка, където след силният трус последваха няколко по-слаби вторични.

Министерството на извънредните ситуации на Русия предупреди жителите в близост до труса „в никакъв случай" да не излизат на брега, за да наблюдават очакваното цунами.

След предупреждението в продължение на един час край бреговете на Петропавловск-Камчатски, Русия, са регистрирани няколко земетресения.

Първото земетресение беше с магнитуд 7,0, последвано от 6,7, а след това от няколко други с магнитуд 7,4, 6,7 и 6,6.

A video shows shaking in Kamchatka, Russia, after the M7.4 earthquake. pic.twitter.com/tRla7UgPyB

След това са последвали няколко по-малки труса в същия район.

Във видеоклип е заснет моментът, в който един от трусовете удря Русия, като се вижда как вътрешността на къща се тресе, а на заден план се чуват писъци на хора.

🌊 A tsunami threat has been declared in Kamchatka after powerful earthquakes.

The first earthquake, measuring 7.0 in magnitude, struck the Pacific Ocean, with its epicenter 167 km from Petropavlovsk-Kamchatsky. In some areas of the city, tremors reached 5 points.

The second… pic.twitter.com/W4ieDzy0lb