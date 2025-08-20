Нетаняху обвини Макрон, че подклажда антисемитски настроения

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини френския президент Еманюел Макрон, че "подклажда антисемитски настроения" във Франция с призива си за международно признаване на палестинска държава, предаде Франс прес, позовавайки се на официално писмо на Нетаняху до френския държавен глава.

"Призовавам Ви да замените слабостта с действие, смиреността с решителност и да го направите преди конкретна дата: еврейската Нова година - 23 септември 2025 г.", пише в писмото, което е с дата 17 август, и е подписано от Нетаняху. Писмото бе изпратено днес до АФП.

"Загрижен съм за тревожния възход на антисемитизма във Франция и липсата на решителни действия на Вашето правителство в отговор на това. През последните години антисемитизмът превзе френските градове", пише Нетаняху.

"След публичните Ви изявления, нападащи Израел и сигнализиращи за признаване на палестинска държава, той (антисемитизмът - бел. ред.) се засили", твърди израелският премиер.

"След бруталната атака на "Хамас" срещу израелския народ на 7 октомври 2023 г., екстремисти и леви радикали, приближени до "Хамас" започнаха кампания на сплашване, вандализъм и насилие срещу евреите в цяла Европа". Тази кампания "се засили във Франция" по време на управлението на Макрон, отбелязва Нетаняху.

Той изброява и няколко скорошни инцидента, включително вандализъм във входа на офиса на израелската авиокомпания "Ел Ал" в Париж, нападение срещу евреин в района на Ливри-Гарган и равини, "нападнати по улиците на Париж".

"Тези инциденти не са изолирани. Те са цирей", добавя Нетаняху. "Вашият призив за палестинска държава подхранва този антисемитски огън. Той възнаграждава терора на "Хамас", засилва отказа на "Хамас" да освободи заложниците, окуражава онези, които заплашват френските евреи и насърчава омразата срещу евреите, която сега дебне по улиците ви", пише още израелският премиер.

Нетаняху посочва президента на САЩ Доналд Тръмп като пример за "борбата" му срещу антисемитските престъпления и за "защитата на американските евреи".

"Г-н президент Макрон, антисемитизмът е рак. Той се разпространява, когато лидерите остават мълчаливи. Той се премахва, когато лидерите предприемат действия", казва още израелският премиер.

Френският президент обяви в края на май, че Париж ще признае палестинската държава през септември на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. /БТА