26-годишен българин загина при катастрофа в Крит

Приятелката му в колата не е пострадала

05.10.2025 | 07:18 ч. Обновена: 05.10.2025 | 07:22 ч. 2
Снимка Пиксабей

26-годишен българин загина при катастрофа на остров Крит.

Фаталният инцидент е станал около 05:00 ч. сутринта вчера, на 6-ия километър на провинциалния път Ираклион – Агия Галини, съобщи NOVA.

Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания. Въпреки усилията на лекарите в болницата, българинът е починал от нараняванията си малко по-късно.

В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.

26-годишният мъж не е бил с предпазен колан.

