Вижте как двама маскирани мъже палят колата на кмета на Бистрица ВИДЕО

Те са носели две туби със запалителна течност

16.02.2026 | 15:48 ч. 42
Снимка: БГНЕС

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица разпространиха от NOVA, които са получили достъп до записи от охранителните камери в района.

На видеото се вижда как двама маскирани мъже идват с мотор пред дворната врата на Самуил Попов. След това те влизат в имота му, където е паркирана колата на кмета. Носейки две туби със запалителна течност, един от подпалвачите залива предния капак на автомобила и прави лента от горивото, което пали.

Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски. Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.

