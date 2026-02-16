Вижте как двама маскирани мъже палят колата на кмета на Бистрица ВИДЕО

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица разпространиха от NOVA, които са получили достъп до записи от охранителните камери в района.

На видеото се вижда как двама маскирани мъже идват с мотор пред дворната врата на Самуил Попов. След това те влизат в имота му, където е паркирана колата на кмета. Носейки две туби със запалителна течност, един от подпалвачите залива предния капак на автомобила и прави лента от горивото, което пали.

Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски. Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.