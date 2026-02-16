Деян Илиев поддържал непрекъсната връзка с баща си, агент на ДС, когато открил телата в Петрохан

Важен детайл от показанията на жената на Деян, мексиканката Лолита, за трагедията Петрохан, посочи Bird.bg. Когато се качват на хижата и откриват телата те непрекъснато са поддържали връзка с бащата на Деян. Той е казвал какво да правят. Както разкри Биволъ, бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност - агент "Боев" и след 1989 се е издигнал до началник на управление в МВнР.

След като са разпитани Деян и Лолита напускат къщата си в Гинци и местонахождението им е неизвестно.

Из показанията на Лолита:

"... Каза, че всичко е изгоряло, и че ще се върне да провери приятелите му дали са там. Отиде и се върна след 2-3 минути. Каза ми да звънна на баща му. Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви.

През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян.

След като му се обади Деян каза, че ще звънне на полицията.

Слязохме с колата от хижата и когато стигнахме магазинчето на пьтя на Петрохан, видяхме патрулка с гранични полицаи, Деян направи знак и те дойдоха да говорят с него, той им разказа какво се е случило след това звънна и на тел. 112.

Деян ми каза, че ще се вьрне с граничните полицаи, за да им покаже местоположението на хижата, тьй като не е лесно да се стигне до нея, но че преди това ще ме остави вкъщи.

Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му.

След това се почна даването на показания, задържаха Деян за 24 ч., беше в участька през цялото време, аз бях много притеснена. Аз прекарах сама нощта в къщата. Това е всичко."