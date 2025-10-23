IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко 40 мигранти се удавиха край Тунис

Лодка със 70 души потъна близо до крайбрежния град Махдия

23.10.2025 | 08:18 ч. 4
Снимка БГНЕС

Най-малко 40 мигранти от страни от Субсахарска Африка са загинали, след като лодката им потъна край бреговете на Тунис, при една от най-тежкните морски трагедии в региона през тази година, предаде Ройтерс, като цитира представител на властите.

Лодката, превозваща около 70 мигранти, потъна близо до крайбрежния град Махдия, според същия източник.

Тунис се превърна в ключова транзитна страна за мигранти, бягащи от конфликти и бедност в търсене на по-добри възможности в Европа.

Последният инцидент подчертава продължаващите рискове, пред които са изправени мигрантите, и нарастващия натиск върху северноафриканските страни да управляват нерегулярните миграционни маршрути. /БТА

