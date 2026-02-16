Ирина Никулчина: Лора Христова е с голяма дарба в стрелбата

Олимпийските игри в Милано-Кортина са в разгара си, а Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха правото да се състезават в масовия старт на 12,5 км.За първи път две българки ще стартират в последната индивидуална дисциплина при жените на Олимпиада.

Бронзовата медалистка от Олимпиадата в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина е на мнение, че това е страхотно представяне на нашите състезатели, не само за биатлона.

“Отново да видим две българи в топ елита на световния биатлон е нещо уникално. Ще бъде много тежко като състезание. Четири стрелби, всички тръгват с равни шансове на старта. Да вярват в собствените си сили, те са много подготвени", коментира Никулчина в предаването “България сутрин”.

По думите ѝ на стрелбището е много тежко, не трябва да реагираш и да не се поддаваш на емоциите. Никулчина добави, че наличието на италианки в масовия старт, заради реакциите на публиката, ще направи много трудно за Лора и Милена да се фокусират при стрелбата, но опитът ще им помогне.

"Жалко, че на Милена един пропуск ѝ беше фатален и ѝ попречи да вземе медал. Много е гадно четвъртото място. Тя направи голямо завръщане след тежко боледуване", каза Никулчина. Тя каза добри думи и за Лора Христова - млад състезател с голяма дарба в стрелбата.

"Още от малка се отличаваше с много точна стрелба. Прави впечатление нейната изключителна психологическа устойчивост. Тя съумя в два поредни старта да направи 4 нули, което е много тежко", каза олимпийската шампионка пред Bulgaria ON AIR.

Цената на успеха

Никулчина коментира, че зад успехите стоят лишения, отсъствия от вкъщи.

“Всичко е плод на усилени тренировки. Почти нямаш лично свободно време, в което да се чувстваш като всички останали. 90% от деня ти е зает от тренировки и с мисълта да бъдеш здрав. В тренировъчния процес се случват контузии, много е тежко", разказа Никулчина.

Тя посочи, че имаме две бази, на които може да се тренира - на Белмекен и в Банско. "Далеч сме от това, което имат другите отбори откъм екип. Показваме изключителни резултати дори при тези условия. Българинът е голям талант. Имаме много талантливи деца”, добави тя.

“Трябва да вложим много в бази и в подготовка. Треньорът трябва да бъде много добър психолог. В детска възраст има около 130-140 деца на състезания, има големи надежди в биатлона", коментира Никулчина.

