Посолството на САЩ обясни защо има 10 военни самолета, паркирани на летището в София

България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса. Това се казва в позиция на американското посолство в България . По-рано в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски".

"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", допълват от посолството.

В своя фейсбук профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и „явно там ще става много горещо много скоро".

Новият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.

Министерството на отбраната също заяви, че става дума за саморети, които са тук за обучение.

Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

"Личният състав е за обслужване на самолетите", посочват още оттам.