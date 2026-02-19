IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десетки американски военни самолети чакат на Летище София заповеди от Тръмп да ударят Иран

Явно там ще става много горещо много скоро, пише Милен Керемедчиев

19.02.2026 | 09:38 ч. Обновена: 19.02.2026 | 09:40 ч. 152
Снимка: Милен Керемедчиев

Множество американски самолети чакат на софийското летище "Васил Левски" нареждане от Доналд Тръмп, за да ударят Иран. 

Снимка на чакащите самолети публикува Милен Керемедчиев в своята Facebook страница. 

"В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо, много скоро", написа той към кадъра. 

Американската армия е готова да удари Иран още този уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали ще разреши подобни действия, съобщават източници, запознати с въпроса, пред CNN.

Белият дом е бил информиран, че военните може да са готови за атака до уикенда, след значителното натрупване на въздушни и военноморски средства в Близкия изток през последните дни, съобщиха източниците. Един от тях обаче предупреди, че Тръмп е говорил лично както за, така и против военни действия и е анкетирал съветници и съюзници за това кой е най-добрият начин на действие.

Висши служители по националната сигурност на администрацията се срещнаха в сряда в ситуационната зала на Белия дом, за да обсъдят ситуацията в Иран, каза човек, запознат със срещата. Тръмп беше информиран в сряда и от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп, за техните непреки разговори с Иран, които се проведоха ден по-рано. Не беше ясно дали Тръмп ще вземе решение до уикенда.

"Той прекарва много време в размисъл по този въпрос", заяви един източник.

