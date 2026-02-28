Защо атаката на САЩ и Израел срещу Иран има символично религиозно значение?

Времето на атаката на САЩ и Израел срещу Иран има символично значение в юдаизма. Преди еврейския празник Пурим вярващите четат специфична част от Стария завет, известна като Захор, отбелязва CNN.

Пасажът от книгата Второзаконие заповядва на древните израилтяни да помнят непровокираната атака от народа на Амалик и да изтрият спомена за Амалик, след като израилтяните се заселят в земята им.

Пасажът се чете публично преди Пурим, за да се изпълни мицвата да се помни Амалик като архетипен враг на Израел.

"Лъвският рев" и "Епичен гняв“

Израел обяви, че името на новата му операция срещу Иран ще бъде "Лъвският рев", според офиса на министър-председателя, цитиран от CNN.

Това име следва операцията в 12-дневната война през юни, която Израел нарече "Възходът на лъва".

От друга страна, Министерството на войната на Съединените щати нарече операцията "Епична ярост".

Израел и САЩ започнаха това, което министърът на отбраната на Тел Авив нарече "превантивен удар" срещу Иран в събота сутринта. Доналд Тръмп потвърди във видео, публикувано в Truth Social, участието на Америка и каза, че целта е да се защитят САЩ чрез "елиминиране на непосредствените заплахи от иранския режим".

Аятолах Хаменей не беше в Техеран, където бяха съобщени няколко експлозии. Появиха се обаче изображения на напълно разрушената му резиденция

Сателитни снимки показват черен облак дим и големи щети в защитения комплекс на аятолах Али Хаменей, върховния лидер на Иран, в Техеран, въпреки че точното му местоположение не е ясно.

Снимките показват и срутени сгради в комплекса, който обикновено служи като резиденция на Хаменей и основно място за приемане на високопоставени служители, съобщава New York Times.

Междувременно снимки от Техеран показват, че резиденция в квартал Нармак в Техеран, където живее бившият президент Махмуд Ахмадинеджад, е била ударена. Не е ясно дали бившият президент е ранен, съобщава BBC.

Министерството на вътрешните работи на Иран заяви, че силите за сигурност са готови да запазят спокойствие и че много болници в цялата страна са в готовност.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026