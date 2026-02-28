Има значителен брой смъртни случаи и ранени в Иран, Техеран обеща "смазващ отговор" ВИДЕО

Иранският президент Масуд Пезешкиан не е пострадал при американските и израелските удари, съобщиха ирански медии. Пезешкиан е "жив и здрав" след атаките срещу райони на столицата Техеран, където се намира президентската канцелария.

Близък до президентството, е заявил, че здравословното състояние на Пезешкиан е отлично и той няма никакви проблеми.

Десетки ирански правителствени цели са бомбардирани в Техеран, включително президентския комплекс, летището и централата на разузнаването — Израел Хайом Това съобщи израелското авторитетно издание "Израел Хайом". Новината идва часове след започването на мащабната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи записана реч към нацията, в която заяви, че съвместните американско-израелски атаки срещу Иран ще позволят на иранския народ да свали режима и да установи "свободен, търсещ мир Иран".

Той каза:

"В продължение на 47 години режимът на аятолахите крещи "Смърт на Израел", "Смърт на Америка". Той проля нашата кръв, уби много американци и изкла собствения си народ. Не трябва да позволяваме на този убийствен терористичен режим да се въоръжи с ядрени оръжия, които ще му позволят да застраши цялото човечество. Време е всички хора на Иран – персийци, кюрди, азербайджанци, белуджи и ахвахи – да се отърват от бремето на тиранията и да създадат свободен и търсещ мир Иран."

Нетаняху каза, че операцията ще позволи на иранския народ "да се възползва от съдбата си". Той заяви, че атаките срещу Иран са насочени към премахване на "екзистенциална заплаха", като благодари на своя "велик приятел" Тръмп.

"Израел и Съединените щати предприеха операция за премахване на екзистенциалната заплаха, породена от терористичния режим в Иран. Благодаря на нашия велик приятел, президента Доналд Тръмп, за неговото историческо лидерство."

До 10:30 ч. сутринта жителите на Техеран съобщиха за два цикъла експлозии

Те са били фокусирани върху района Пастьор в столицата, където се намира президентската канцелария, както и офисите на Съвета за национална сигурност. Ранените бяха отвеждани с линейки.

Атаки бяха извършени и срещу офисите на върховния лидер и събранието на експертите, органът, който избира иранския върховен лидер. Целта изглежда е била да се навреди на политическото ръководство на Иран. Ирански източници съобщиха, че върховният лидер аятолах Али Хаменей не е в Техеран, а на безопасно неразкрито място.

Не е потвърдено убийство на длъжностно лице, въпреки слуховете, че президентът Масуд Пезешхян е бил мишена.

Щабът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция също беше атакуван и се съобщава за значителен брой смъртни случаи и ранени.

Но експлозии бяха съобщени в цялата страна, включително в Кум, Табриз, Керманшах, Лорестан, Хорамабад и Карадж.

Кибератаки също бяха в ход и иранските жители съобщиха, че интернет се забавя, което затруднява докладването на случващото се.

Ебрахим Азизи, председателят на парламентарната комисия по национална сигурност, написа в X:

"Предупредихме ви, но сега сте тръгнали по път, който е извън вашия контрол."

Ирански представители обещаха смазващ отговор и изглежда вярваха, че това е началото на пълномащабен военен обмен, а не ограничени действия на САЩ, целящи да принудят Иран да промени преговорната си позиция.

#Iran Damage in Iran after US-Israeli strikes 🇮🇱🇮🇷pic.twitter.com/T4XKlmgdm2 — Defence Talks Matters (@DefenceTMatters) February 28, 2026

Иран също така затвори въздушното си пространство и издаде съвети на цивилни как да избягват бомбардировки. Не е ясно дали подземните системи на Техеран ще бъдат отворени като убежища.