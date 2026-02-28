IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
40 ученички загинаха при израелски удар на девическо училище в Иран ВИДЕО

Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция

28.02.2026 | 15:23 ч. 60
Най-малко 40 са жертвите на ракетен удар по девическо училище в южната част на страната, след като Израел и САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним, позовавайки се на местните власти, съобщи Ройтерс.

Първоначално Тасним съобщи за 5 убити ученички, после 25 предаде БТА. 

Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес.

Държавната агенция ИРНА съобщи, че ударът е нанесен в град Минаб, където има база на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

От друга страна израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.

Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".

Иран жертви Израел атака САЩ девическо училище
