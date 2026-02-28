IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран отвърна на удара - атакува Израел и ОАЕ, в Дубай се съобщава за жертви ВИДЕО

От Иран са били изстреляни между 30 и 75 ракети

28.02.2026 | 12:11 ч. 18
Иран е изстрелял десетки балистични ракети по Израел в отговор на съвместната военна операция на Тел Авив и Вашингтон, съобщи CNN. Техеран е атакувал и Саудитска Арабия, Йордания, ОАЕ, Катар и Бахрейн. По непотвърдена информация след атака в Дубай има жертви. 

Заради атаката са били задействани сирени за въздушна тревога в Северен Израел, предаде 24 часа

Израелските военни (IDF) потвърдиха, че от Иран са били изстреляни ракети и заявиха, че ПВО системите работят по прихващането им. В изявление оттам обясниха:

"Отбранителните системи работят, за да пресекат заплахата. През последните минути командването на вътрешния фронт изпрати предпазна директива директно до мобилните телефони в съответните райони. Сирени озвучиха няколко района на страната след идентифицирането на ракети, изстреляни от Иран към Израел. В момента израелските военновъздушни сили (IAF) работят за прихващане и нанасяне на удари по заплахи, където е необходимо, за да ги отстранят", допълват от IDF.

Иранската държавна новинарска агенция Press TV, която излъчва на английски език, съобщи, че от Иран са били изстреляни между 30 и 75 ракети.

Смята се, че към момента иранци са оставени почти изцяло без интернет заради атаката на САЩ и Израел, което напомня за пълното информационно затъмнение по време на скорошните масови протести срещу режима на аятоласите.

Иран започна да извършва ответни удари срещу множество американски военни съоръжения в Близкия изток.

Иранските държавни медии потвърдиха, че са нанесли ракети по американска база в Бахрейн. Tasnim, полуофициална информационна агенция, потвърди изстрелванията в социалните медии. Островната държава в Персийския залив е дом на щаба на Централното командване на военноморските сили на САЩ и Пети флот. Тази сутрин там бяха чути сирени за въздушна тревога, а в социалните медии бяха съобщени експлозии.

Има също така съобщения, че Катар е прихванал две ирански ракети над въздушното си пространство. Посолството на САЩ в Катар по-рано въведе протокол за укриване на място за целия персонал и препоръча на американските граждани в региона да направят същото до второ нареждане.

Обединените арабски емирства също временно затвориха въздушното си пространство.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

