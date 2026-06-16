Руски бомбардировач Ту-22М3 се разби при опит за кацане в Сибир

Бомбардировач със среден обсег на Военновъздушните сили на Русия се е разбил по време на тренировъчен полет в Сибир, предаде ДПА, като се позова на изявление на руското Министерство на отбраната.

Екипажът на самолета Ту-22М3 е успял да катапултира успешно, съобщи министерството. „Няма опасност за живота на пилотите. Няма щети на земята“, се казва още в изявлението.

Бомбардировачът, който не е пренасял ракети, се е разбил при опит за кацане на летище край селището Каменка в района на Байкал в руската Иркутска област.

Самолетът Ту-22М3 е част от руската стратегическа авиация и може да изстрелва ракети, снабдени с ядрени бойни глави. Москва използва такива бомбардировачи във войната срещу Украйна, за да изстрелва крилати ракети.

Руският бомбардировач може да носи и хиперзвукови ракети „Кинжал“ и е с кодово име „Бекфайър“ (Backfire) според условното наименование на НАТО, отбелязва Ройтерс.

Украйна много пъти се е опитвала да унищожи такъв тип бомбардировачи, като по думите на Киев няколко от опитите са завършили с успех.

Въпреки че няма официално публикувани данни, някои експерти смятат, че Русия все още разполага с около 60 бомбардировача със среден обсег и всяка една загуба се смята за значителна щета за стратегическата ѝ авиация, посочва ДПА.

(БТА)