Трима души са убити при стрелба в еврейски квартал в град Монреал

Трима души, в това число полицай и предполагаемият извършител, са убити при стрелба в еврейски квартал в канадския град Монреал. Полицейска служителка е ранена, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Засега не се съобщават подробности за обстоятелствата около трагедията или за подбудите на извършителя. "На този етап не знаем какви са мотивите за случилото се", заяви пред Радио "Канада" министърът на обществената сигурност в провинция Квебек Ян Лафрениер.

В жилищния квартал в западната част на Монреал, където има множество еврейски магазини и ресторанти, има засилено полицейска присъствие.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват мъж във военна униформа да лежи на земята.

Властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Движението по близката автомагистрала е блокирано.

Канадската еврейска организация Център по израелските и еврейските въпроси (Centre for Israel and Jewish Affairs, CIJA) написа в Екс, че следи отблизо развитието на ситуацията.

(БТА)