Броят на активните разломи в Турция е достигнал до 700 според актуализираната сеизмологична карта на страната, съобщи информационният канал на Турското радио и телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Агенцията за проучване и търсене на полезни изкопаеми (MTA).

Според генералния директор на агенцията Ведат Янък благодарение на натрупаните данни картата е била актуализирана, а в старата ѝ версия отпреди 13 години разломите са били 485.

„Тази карта и цифровата база данни, която подготвихме, ще бъдат основен източник на информация за анализите на сеизмичните рискове, определянето на инвестициите в критична инфраструктура и националните ни политики за намаляване на щетите“, посочи Янък.

По повод 91-ата годишнина на МТА, основана през 1935 г. от Кемал Ататюрк, Янък подчерта и нейната стратегическа стойност и авторството ѝ на много открития. Сред по-значимите от тях са нефтеното находище в Батман, стратегическите находища на редкоземни елементи в Ескишехир - Бейликова, медните залежи в районите на Елязъг, Синоп и Кахраманмараш.

(БТА)