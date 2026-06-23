Белгия е издала заповед за арест на бившия еврокомисар Аврамопулос

Белгийското правосъдие е издало заповед за арест срещу бившия еврокомисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството в периода 2014 – 2019 г. и настоящ депутат в гръцкия парламент Димитрис Аврамопулос, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Според телевизията причина за заповедта срещу Аврамопулос е предполагаема връзка с т.нар. скандал „Катаргейт“, който започна през декември 2022 г., когато белгийските власти задържаха бившия зам.-председател на ЕП Ева Кайли (Гърция) и още няколко заподозрени в лобиране в полза на Катар и Мароко.

По-конкретно връзката на Аврамопулос със скандала е чрез организацията срещу корупцията Fight Impunity, с която си е сътрудничил. Самият той е заявявал, че от това сътрудничество е получил около 75 хиляди евро, които е декларирал надлежно в имуществената си декларация.

Засега Аврамопулос не е задържан, защото е действащ депутат и има имунитет, който го защитава от арест.

Заповедта на белгийските власти е изпратена до Атинския апелативен съд, който трябва да го изпрати на Върховния касационен съд. Той от своя страна ще го внесе в Министерството на правосъдието и от там – в парламента, който ще вземе решение дали да вдигне имунитета на Аврамопулос.

Според информация на ЕРТ в понеделник Аврамопулос е посетил Апелативната прокуратура заедно с адвоката си, за да се запознае с документите от Белгия.

В изявление той отхвърли всякакви твърдения за нередни действия от негова страна и за каквато и да било негова връзка с „Катаргейт“.

Аврамопулос заяви още, че няма да се възползва от депутатския си имунитет и ще поиска пълно разследване на случая.

Димитрис Аврамопулос, който беше зам.-председател на управляващата дясноцентристка партия „Нова демокрация“ в периода 2010 – 2015 г., през годините беше министър на туризма, на здравеопазването, на отбраната (два пъти) и на външните работи в различни правителства в периода 2004 – 2014 г. По-рано, в периода 1995 – 2002 г., той беше кмет на Атина.

(БТА)