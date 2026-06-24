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Мащабно прекъсване на тока удари Крим и окупирани райони на Херсон

Севастопол е бил под атака с дронове

24.06.2026 | 08:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Град Севастопол в анексирания от Русия Крим и контролираните от Москва части от украинския регион Херсон са се сблъскали с прекъсвания на електрозахранването, съобщиха властите, назначени от Кремъл, което допълнително задълбочи недостига на гориво, тъй като Киев засилва атаките.

Севастопол, най-големият град на полуостров Крим, анексиран от Русия през 2014 г., остана без ток, след като Украйна атакува енергийни съоръжения там, съобщи в Telegram Михаил Развожаев, назначеният от Русия губернатор на града.

Севастопол е бил под атака с дронове, каза той по-рано в сряда, а близките контролирани от Русия части от украинския Херсонски регион също са били частично или напълно откъснати от електрозахранването, съобщи отделно назначеният от Москва губернатор Владимир Салдо, цитиран от Ройтерс.

Киев засили ударите по маршрутите за доставки за Крим,

което доведе до ограничения на обществените дейности вследствие на кризата с доставките на гориво. Тролейбусите в Севастопол няма да се движат в сряда, каза Развожаев, като също така помоли родителите да държат децата си вкъщи.

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"Оренбургска област на Русия, на повече от 1000 км югоизточно от Москва, свали редица дронве над промишлено съоръжение", съобщи губернаторът Евгений Солнцев в Telegram.

В граничната с Русия Белгородска област мъж е убит, а жена е ранена при атака с дрон, съобщиха местните власти.

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