Над 800 000 удара за шест месеца: украинските дронове променят войната срещу Русия

Украйна съобщи, че пилотите на дронове са предоставили видеодоказателства за над 800 000 поразени цели през 2026 г. Този резултат, постигнат за пет месеца и половина, почти се равнява на броя на ударите, отчетени за цялата 2025 г. Украйна посочи, че сред целите са били руски войници, средства за противовъздушна отбрана, дронове и щабове, пише Business Insider.

Министерството на отбраната на Украйна съобщи в понеделник, че нейните подразделения с дронове са регистрирали удари срещу над 800 000 руски цели през първата половина на 2026 г., което е приблизително двойно повече в сравнение с миналата година.

В изявление министерството посочи, че става дума за удари, потвърдени от украински подразделения, процес, при който екипът с дронове трябва да предостави видеодоказателства на системата за управление на бойното поле „Делта“ за преглед от анализатори.

След това украинските въоръжени сили разпределят „ePoints“ на подразделенията в вътрешна класация, които те могат да използват на пазара „Brave1“ за закупуване на допълнително оборудване.

Данните, публикувани в понеделник, показват, че Украйна поразява цели с темп, който е приблизително два пъти по-висок от миналогодишния. През януари министерството съобщи, че силите ѝ са регистрирали 819 737 видеопотвърдени удара с дронове за цялата 2025 г.

Украинските оператори на дронове приключиха първата половина на годината с 181 000 поразени цели през май – най-много за всеки месец досега през 2026 г., съобщи министерството.

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Сред целите им са били руски войници, системи за противовъздушна отбрана, артилерийски и ракетни системи, дронове, граждански превозни средства,

използвани за транспорт, щабове и складове, както и устройства за заглушаване, се посочва в изявлението.

Една от най-новите западни оценки, направена през май от шефа на британската разузнавателна агенция GCHQ, оценява броя на руските жертви за цялата война досега на половин милион.

"Дроновете вече са отговорни за над 90% от жертвите на врага", заяви Михаил Федоров, министърът на отбраната на страната.

Министерството не уточни какви системи са били използвани. Украйна разполага с все по-голям набор от системи за ударни дронове, включително квадрокоптери с изглед от първо лице, безпилотни наземни превозни средства, прехващащи дронове и дронове с фиксирани крила с голям обсег, проектирани да летят на стотици мили, за да бомбардират руска територия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 16 юни, че страната му е на път да произведе 10 милиона дрона през 2026 г., в сравнение с 4 милиона през 2025 г.