Ескалация в Егейско море: Гърция отчете нарушения от турски самолети

Турски военни самолети са извършили шест нарушения на гръцкото национално въздушно пространство и седем нарушения на правилата за въздушно движение на Атинския район за полетна информация (FIR) в източната половина на Егейско море във вторник, според Генералния щаб на гръцката национална отбрана (GEEThA).

Инцидентите са включвали формация от два въоръжени изтребителя F-16, два безпилотни летателни апарата (UAV) и морски патрулен самолет ATR-72, действащи в североизточното, централното и югоизточното Егейско море, пише To Vima.

Гръцките военни власти са регистрирали седем нарушения

на правилата за въздушно движение, включително едно от F-16, пет от безпилотни летателни апарати и едно от ATR-72. Регистрирани са и шест нарушения на гръцкото национално въздушно пространство, едно от които е свързано с F-16, а пет са приписани на морски разузнавателен самолет ATR-72.

Всички турски самолети са идентифицирани и прихванати в съответствие с международните правила и стандартната оперативна практика, съобщи генералният щаб на военните.

Последните инциденти идват на фона на продължаващото наблюдение на военната активност над източното и централното Егейско море, където гръцки и турски самолети редовно се срещат, въпреки неотдавнашното подобрение в двустранните отношения. Докато нарушенията на въздушното пространство и прихващанията са намалели значително в сравнение с пиковите напрежения от предходни години, гръцките власти продължават да съобщават за отделни инциденти, включващи турски военни самолети, разузнавателни самолети и безпилотни системи.

Атина многократно е подчертавала, че мерките за изграждане на доверие и политическият диалог с Анкара трябва да бъдат съпътствани от пълно зачитане на международното право, суверенните права и установените авиационни процедури в региона.