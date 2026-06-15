Защо най-новият F-16 е натоварен с пет външни резервоара за гориво

По време на първото наблюдение на изтребител F-16 Block 70, построен за Военновъздушните сили на Република Китай, във въздуха близо до военноморската база в Тексас, самолетът е видян с интегрирани пет външни резервоара за гориво, включително три резервоара за спускане под фюзелажа и крилата, и два допълнителни конформни резервоара за гориво. Конфигурацията подчертава постепенната еволюция на програмата F-16, която все повече разчита на изключително висок външен резервоар за гориво в много по-голяма степен, отколкото беше случаят в края на 70-те години на миналия век, когато този тип изтребител за първи път влезе в експлоатация, пише MWM. Сравнително малкият размер и леката конструкция на F-16 ограничават вътрешния му капацитет за гориво и значително ограничават бойния му радиус. Това прави външния резервоар за гориво почти незаменим за повечето оперативни мисии, особено в Тихия океан, където операциите на по-дълги разстояния се считат за жизненоважни.

Докато F-16 често са виждани да летят с един или повече резервоари за спускане под крилата, усъвършенстваните варианти Block 60 и Block 70/72 често имат интегрирани конформни резервоари за гориво, монтирани по горната част на фюзелажа. Концепцията за монтиране на конформни резервоари за гориво на F-16 се появява в началото на 90-те години на миналия век, водена главно от експортни клиенти, търсещи по-голям обхват, без да се жертва полезен товар. Първото голямо предложение е F-16ES (Enhanced Strategic), разработен за израелски конкурс за изтребители. Летателните изпитания на прототипи с конформни форми на резервоари започват през 1994 г., демонстрирайки, че резервоарите могат да бъдат интегрирани само с минимални ефекти върху характеристиките на управление, като същевременно значително се разширява радиусът на мисията.

Според Lockheed Martin, интегрирането на големи резервоари, монтирани на фюзелажа, без значително влошаване на аеродинамиката на самолета, представлява голямо инженерно постижение.

Първият сериен самолет, който е включил конформни резервоари за гориво, е F-16E/F Block 60, разработен за Обединените арабски емирства и доставен в началото на 2004 г. При този вариант резервоарите се превръщат в определяща външна характеристика, монтирани по горната част на фюзелажа зад пилотската кабина и плавно се сливат с формата на самолета. Block 60 комбинира конформни резервоари за гориво с усъвършенствана авионика, радар AESA и вътрешна система за насочване, за да създаде един от най-сложните варианти на F-16, създавани някога. Впоследствие конформни резервоари за гориво стават достъпни за изтребителите Block 50/52, изнасяни за Израел, Гърция, Полша, Турция, Сингапур, Мароко и Египет. Двата конформни резервоара заедно побират приблизително по 1700 литра всеки, което може да увеличи оперативния обхват и издръжливост с 20–40 процента в зависимост от профила на мисията и оръжейния товар. За оригиналната концепция на F-16ES, Lockheed проектира радиус на удар без зареждане от над 1650 км с типичен тежък ударен товар, приближаващ се до този на много по-големия F-15E Strike Eagle.

Използването на тези допълнителни резервоари за гориво осигурява така необходимото разширение на издръжливостта и бойния радиус на самолета, но е свързано със значителни разходи за летателните характеристики. Подкрилните резервоари увеличават аеродинамичното съпротивление, добавят тегло и заемат точки на закрепване, които иначе биха могли да носят оръжия или оборудване за електронна война. Допълнителното съпротивление намалява ускорението, скоростта на изкачване, производителността на устойчивите завои и максималната скорост, като същевременно увеличава разхода на гориво по време на маневриране. Следователно известната маневреност на самолета - една от определящите характеристики на дизайна на F-16 - е забележимо влошена при лети в конфигурация с голямо количество гориво.

Основното предимство на конформните резервоари за гориво е, че те освобождават точките на закрепване под крилото, за разлика от външните резервоари.

F-16, оборудван с конформни резервоари, може да носи допълнителни ракети "въздух-въздух", прецизно насочвани бомби, модули за електронна война или разузнавателно оборудване, като същевременно се радва на значително по-голям обхват. Тъй като резервоарите са тясно интегрирани с фюзелажа, те генерират много по-малко аеродинамично съпротивление от конвенционалните външни резервоари за гориво, особено по време на дозвуков крейсерски полет. Те също така намаляват зависимостта от зареждане с гориво във въздуха и позволяват на самолетите да останат на бойно въздушно патрулиране или да се мотаят над целевите зони за значително по-дълги периоди. Тези предимства са особено ценни за държави, които може да имат ограничен флот от танкери или да се нуждаят от провеждане на ударни мисии на далечни разстояния.

Въпреки че конформните резервоари са много по-аеродинамично ефективни от подкрилните резервоари, те не са без недостатъци. Допълнителната конструкция на горивото и резервоара добавя значително тегло, увеличавайки инерцията на самолета и намалявайки ускорението и моментната маневреност в сравнение с чист F-16. При свръхзвукови скорости съпротивлението също се увеличава, макар и като цяло по-малко, отколкото би се наблюдавало с еквивалентни външни резервоари.

Конформните резервоари за гориво (CFT) са допълнителни резервоари за гориво, разположени плътно до профила на самолета, които удължават издръжливостта му.

CFT имат намалено аеродинамично ограничение в сравнение с външните резервоари за спускане и не увеличават значително радарното сечение на самолета.

Конформните резервоари за гориво имат недостатъка, че за разлика от резервоарите за спускане, те не могат да бъдат изхвърлени по време на полет, тъй като са свързани към самолета и следователно могат да бъдат отстранени само на земята.