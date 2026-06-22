Гърция с остър тон иска обяснение от Израел

Гърция протестира пред Израел заради нерегламентираното връщане на гръцки граждани, на които не е било позволено да влязат в страната.

Протестна нота до Израел изпрати външното министерство в Атина по случая с делегация на гръцките синдикати, съобщи кореспондентът на БНР.

Делегация от представители на Общата конфедерация на труда в Гърция (ГСЕЕ) е пътувала за среща със синдикатите на Палестина. Крайната цел на посещението е била подписване на споразумение за сътрудничество с палестински представители на браншови организации. Гръцката страна е подготвила и споразумение за изпращане на хуманитарна помощ за хората в Газа.

Въпреки че гръцката делегация е представила на израелските власти всички необходими документи, служителите на летището са върнали цялата делегация, като на шестима гръцки граждани е било забранено изобщо да влизат в Израел, се посочва в протестната нота.

В гръцката делегация са участвали и депутати от опозиционни леви партии.

В резултат на забраната за влизане цялата делегация е била принудително върната със следващия полет за Атина.

Гръцкото Министерство на външните работи в остър тон поиска обяснение от Израел за забраната за влизане на гръцки граждани с изрядни документи.