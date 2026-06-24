Приземиха няколко Airbus A380, имали пукнатини в крилете

С дължина от приблизително 73 метра и размах на крилата от почти 80 метра, Airbus A380 е най-големият масово произвеждан граждански пътнически самолет в света. 16 от тези свръхголеми самолети обаче сега се нуждаят от проверка, след като бяха открити пукнатини в ключов компонент на крилото на машини, експлоатирани от Emirates и Qantas. Пет самолета ще бъдат инспектирани незабавно.

Инспекторите са открили пукнатините в крилата по време на рутинни инспекции за поддръжка. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) в Кьолн впоследствие нареди спешна проверка, изисквайки от авиокомпаниите да проверят структурата на крилото на засегнатия самолет.

Пет незабавни проверки

От 16-те самолета, които ще бъдат инспектирани, 15 се експлоатират от Emirates, а един от Qantas. Строгата директива на EASA разделя засегнатите самолети на две приоритетни категории. Пет от засегнатите самолети - всички принадлежащи на базираната в Дубай авиокомпания Emirates - са приземени с незабавен ефект. Те трябва да преминат проверки незабавно, преди да могат отново да превозват пътници. Тези проверки са планирани да започнат още днес.

Международната новинарска мрежа "AirLive" съобщава, че "според авиационните власти, оценката на данните от предишни инспекции е разкрила, че пукнатините биха могли да компрометират структурната цялост на крилата, ако не бъдат отстранени."

Няма опасност за целия флот A380

Австралийската авиокомпания Qantas потвърди, че единственият засегнат Airbus (регистрация VH-OQI) вече преминава през цялостна поддръжка в Дрезден, Германия. AirLive допълнително съобщава, че EASA е подчертала, че "проблемът не представлява непосредствена заплаха за целия флот A380 и не е довел до пълно заземяване на този модел".

Освен Emirates и Qantas, авиокомпании като Lufthansa, British Airways и Qatar Airways също експлоатират A380. Emirates управлява най-големия флот A380 в света. Airbus A380 вече не се произвежда. Последният самолет е доставен през декември 2021 г.