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Самолет кацна аварийно в Солун заради пиян пътник

Хаос и агресивно поведение от страна на неадекватния пасажер

03.06.2026 | 16:45 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Полет от Англия за Турция беше принуден да кацне аварийно в Гърция, след като британски пътник е причинил хаос на борда, съобщават британските медии.

Полетът от Манчестър е бил прекъснат, след като 39-годишен мъж, видимо пиян, е крещял на пътниците и персонала в самолета.

Заради агресивното поведение на британеца останалите пътници трявбаше да се сблъскват със закъснение на полета и отклонение на летище "Македония" в Солун. Крайната дестнация на самолета е била Анталия.

Инцидентът е станал по време на четиричасовото пътуване в неделя вечерта.

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На летището в Солун гръцката полиция е арестувала британеца и го обвини в нарушаване на реда и опасна намеса в работата на самолета.
След това полетът продължил по пътя си към слънчева Анталия.

 

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Тагове:

самолен аварийно кацане Солун пиян пътник
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