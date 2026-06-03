Самолет кацна аварийно в Солун заради пиян пътник

Полет от Англия за Турция беше принуден да кацне аварийно в Гърция, след като британски пътник е причинил хаос на борда, съобщават британските медии.

Полетът от Манчестър е бил прекъснат, след като 39-годишен мъж, видимо пиян, е крещял на пътниците и персонала в самолета.

Заради агресивното поведение на британеца останалите пътници трявбаше да се сблъскват със закъснение на полета и отклонение на летище "Македония" в Солун. Крайната дестнация на самолета е била Анталия.

Инцидентът е станал по време на четиричасовото пътуване в неделя вечерта.

На летището в Солун гръцката полиция е арестувала британеца и го обвини в нарушаване на реда и опасна намеса в работата на самолета.

След това полетът продължил по пътя си към слънчева Анталия.