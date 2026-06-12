Самолетът на папата се повреди на Канарските острови, изпратиха му друг

Друг самолет бе изпратен днес от Мадрид към Канарските острови, за да замени повредения самолет на папа Лъв Четиринадесети, съобщи в изявление испанската авиокомпания "Иберия", цитирана от Франс прес.

"Самолетът, с който Лъв Четиринадесети и делегацията на Ватикана трябваше да отпътуват за Рим, е получил технически проблем, който не може да бъде отстранен незабавно. Пътниците ще слязат и ще се качат на нов самолет, изпратен от Мадрид, за да извърши пътуването в рамките на деня", посочи "Иберия".

Папата отпътува от Канарските острови в 17:00 ч. по Гринуич (20:00 ч. българско време) със самолет, предоставен от краля на Испания, съобщи на свой ред Ватиканът.

Преди това Лъв XIV отслужи литургия в Санта Крус де Тенерифе пред около 40 000 души. Той призова мигрантите да се интегрират, като научат езика на приемащата държава, спазват законите ѝ и уважават местните обичаи.

Тенерифе, част от Канарските острови, е една от основните точки за пристигащи мигранти, предприели опасното морско пътуване към Европа. Папата предупреди, че мнозина преживяват „тихо корабокрушение“ и след пристигането си, оставайки без подкрепа, работа и чувство за сигурност. Той отправи призив към „онези, които организират пътищата на смъртта и трафикират хора“, да „спрат и да се покаят“.

По време на визитата си Лъв XIV посети още Мадрид и Барселона. В испанската столица той настоя за „безопасни и законни пътища“ за миграция и се срещна с жертви на сексуално насилие от страна на духовници. В Барселона благослови новата кула на базиликата „Саграда Фамилия“, завършена 100 години след смъртта на архитекта Антони Гауди.

На 4 юли папата трябва да посети италианския остров Лампедуза – друга ключова входна точка за мигранти към Европа, с което затвърждава темата за миграцията като водещ акцент в своя понтификат.