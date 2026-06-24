Варна и Бургас сред 10-те града в Европа, в които се пие евтин Аперол

Лятото означава различни неща за всеки, но за някои то се усеща най-вече в лепкавостта на слънцезащитния крем, ароматът на морето, усещането за пясък между пръстите на краката и... Аперол Шприц.

Aperol Spritz е коктейлът, който повечето хора си поръчват, щом температурата започне да се покачва.

Ако сте голям фен на известния италиански аперитив, но не харесвате цената, която някои барове му поставят, определено ще искате да прочетете индекса Aperol Spritz.

Публикуван ежегодно от eurochange, индексът класира градовете в Европа въз основа на средната цена на оранжевата алкохолна напитка.

Къде ще намерите най-достъпния Aperol Spritz в Европа?

Не е изненадващо, че родината на любимата напитка се озова на върха, тъй като можете да си вземете чаша Аперол в Неапол само за 2 евро.

Вторият град, в който можем да пием евтин Аперол, също е в Италия - Палермо не е толкова достъпен, колкото Неапол, като средните цени се удвояват до 4 евро.

Два крайбрежни града в България заеха трето и четвърто място, като средните цени във Варна са 4,75 евро, а в Бургас - 4,92 евро.

Първата петица се допълва от Мармарис в Турция, където чаша ще ви струва 333 турски лири (6,32 евро).

Що се отнася до най-скъпите градове, списъкът се допълва от друг италиански град. В Милано коктейлът ще ви струва средно колосалните 16,66 евро.

Любителите на коктейли в столицата Рим също харчат повече, тъй като цените там се движат около 14 евро.

Топ 10 града за достъпен Aperol Spritz

Неапол, Италия – 2 евро

Палермо, Италия – 4 евро

Варна, България – 4,75 евро

Бургас, България – 4,92 евро

Мармарис, Турция – 6,32 евро

Саранда, Албания – 6,71 евро

Дерми, Албания – 7,46 евро

Гран Канария, Испания – 7,26 евро

Задар, Хърватия – 7,27 евро

Флоренция, Италия – 7,33 евро