Космически цени по морето в Хърватия: 11 евро за аперол, 5 евро за кафе

Подобно на скока в България, цените в Хърватия също предизвикаха дебат в социалните мрежи, след като един потребител на платформата X, който се представя като познавач на ресторантьорската сцена, сподели своя опит от почивката си там и заяви, че е най-изненадан не от високите цени, а от тяхната неравномерност.

В публикация на потребителя W3nzel.eth беше започната дискусия дали цените на хърватското крайбрежие са реалистични, завишени от туристите или просто непредсказуеми.

Авторът също така подчертава, че има над 15 милиона гледания на ревюта на ресторанти в Google Maps, като по този начин иска да бетонира опита си в оценяването на офертите в заведенията.

"Цените са различни навсякъде"

В публикацията си той твърди, че по време на престоя си в Хърватия е бил най-объркан от големите разлики в цените на много кратки разстояния.

Като пример той дава кафе в по-малък град: капучино в един бар струва 2,50 евро - цена, която е приемлива, докато флат уайт кафе с двойно еспресо на същото място е 5,40 евро, което е по-скъпо, отколкото в Германия.

Той има подобно впечатление и по отношение на храната. В италиански ресторант пицата струвала между 9 и 15 евро, докато бургерът бил около 15 евро, което той оценява като нормално за туристически район. В друго заведение на същата улица, обаче, подобно по стил, бургер с бекон струва цели 25 евро.

"Какво?", пише потребителя в публикацията си, подчертавайки, че не е изненадан само от цената, а от разликата между обекти, които изглеждат почти идентични.

Аперол от 6 до 11 евро на няколко метра разстояние

Той бил особено изненадан от разликата в цените на напитките на плажа. Според неговите твърдения, Аперол на едно място струва 6 евро, докато само на няколко метра метра по-надолу, цената е 11 евро.

Той коментира и цената на сладоледа, заявявайки, че една топка варира от 3 до 4 евро.

По-широкият проблем с туристическите цени

Неговите оплаквания се вписват в по-широка дискусия, която се повтаря всеки туристически сезон в региона. Дестинации като Дубровник често се посочват като примери за места, където цените варират значително в зависимост от местоположението, сезона и вида на заведението за хранене.

Според туристическите пътеводители, в старите градски центрове отделни ястия в ресторанти от среден клас могат да варират от 18 до 30 евро, без добавки и напитки, което допълнително засилва впечатлението за високи разходи.

Тези оплаквания отварят по-широк въпрос, който надхвърля размера на сметката - доколко е ясно на госта какво да очаква. Когато кафето, храната и напитките на едно и също място се различават значително по цена, проблемът вече не е само в цената, а във впечатлението за непредсказуемост.

Още миналата година се появиха оплаквания, че цените са скочили ужасно много

Още миналата година цените в Хърватия втрещиха някои летовници. Някои съобщават за дневни такси от 80 евро за шезлонг на плажа в Дубровник или 20 евро за салата. Испанка каза пред хърватската телевизия HRT:

"Миналата година платихме 60 евро за такси от Пула до Ровин - тази година беше 120 евро. Всичко стана значително по-скъпо."

Според Хърватската статистическа служба цените в туристическия сектор са се увеличили с колосалните 70% между 2015 и 2024 г. и продължават да се покачват. А хърватският икономист Дамир Новотни обясни в интервю за "Stuttgarter Nachrichten", че това ценово ниво не може да се поддържа в дългосрочен план - защото често не отразява предоставяната услуга."

Вечеря с вода за двама обикновено струва между 40 и 60 евро. Кока-Кола от 0,25 литра струва средно 3,76 евро, което е много висока цена. Класическите ястия като чевапчичи и рибни специалитети са особено скъпи.

Някои експерти обаче подчертават, че "Хърватия не е евтина, но предлага отлично съотношение цена-качество – и все още е значително по-евтина от Швейцария".

Хърватските семейства едва могат да си позволят почивка на собственото си крайбрежие

Хърватските семейства едва могат да си позволят да посетят собственото си крайбрежие, освен ако нямат собствени имоти там или не могат да отседнат в такива, принадлежащи на приятели и семейство, пишат от TotalCroatia.

В продължение на безброй десетилетия лятната почивка на адриатическото крайбрежие или на остров е традиция, споделяна от милиони хървати. Семейства от Загреб, Славония и Северна Хърватия се отправяха към крайбрежието за седмица или две всяка година, често отсядайки в апартаменти, къмпинги или семейни жилища. С началото на поредния летен сезон все по-голям брой хървати си задават труден въпрос: Могат ли обикновените хърватски семейства все още да си позволят да отседнат на собственото си крайбрежие?

Този наболял проблем се превърна в една от най-обсъжданите теми напоследък, подхранван от нарастващите разходи за настаняване, скъпите ресторанти и нарастващото разочарование, че някои крайбрежни хърватски дестинации все повече обслужват чуждестранни туристи с все по-дълбоки джобове, а не местни посетители.

Малцина оспорват, че цените по Адриатическо море са се повишили драстично през последното десетилетие. Цените за настаняване са се увеличили, сметките в ресторантите са по-високи, таксите за паркиране продължават да се покачват и дори ежедневните разходи като сладолед, кафе и напитки са станали забележимо по-скъпи. Въпреки че инфлацията засегна страни в цяла Европа, много хървати смятат, че цените по крайбрежието се покачват по-бързо от доходите. Резултатът е нарастващо усещане, че Адриатическо море става все по-малко достъпно за местните жители.

Туристическите оператори съобщават, че хърватските гости все по-често съкращават престоя си, пътуват извън пиковия сезон или избират по-евтини дестинации. Някои хърватски семейства вече са принудени да избират дълги уикенди, вместо традиционните едноседмични почивки. Други избират дестинации във вътрешността на страната, еднодневни екскурзии или почивки в чужбина, където смятат, че получават по-добро съотношение цена-качество. Тези промени може да изглеждат малки поотделно, но заедно те отразяват променящото се потребителско поведение.

Една от причините за покачването на цените е простата икономика. Туристическите фирми естествено определят цените според търсенето и Хърватия продължава да привлича милиони чуждестранни посетители, готови да харчат значително повече от много местни пътешественици. Германски, австрийски или американски турист може да сметне апартамент от 150 евро за евтин престой. За много хърватски домакинства обаче същата цена може да представлява значителна част от месечния бюджет.

Тази разлика създава напрежение между пазарните реалности и местните очаквания.

Всяко лято снимки на скъпи ястия от менюто, скъпи глоби за паркиране и високи цени за настаняване се разпространяват бързо в хърватските социални медии. Тези публикации често генерират хиляди коментари и се превръщат в истории на първа страница на големи новинарски портали. Независимо дали става въпрос за кафе за 5 евро, пица за 30 евро или скъпи шезлонги под наем, подобни примери редовно предизвикват национален дебат. Историите резонират, защото много хора ги виждат като символи на по-широк проблем с достъпността.

По ирония на съдбата, проблемът е отчасти резултат от туристическия успех на Хърватия. Страната се е превърнала в една от най-желаните летни дестинации в Европа. Този успех донесе инвестиции, работни места и икономически растеж. Той обаче доведе и до покачване на цените в много крайбрежни райони, особено през пиковия сезон. В някои дестинации местните жители все повече се чувстват като посетители на места, които някога са им се стрували по-достъпни и познати.

Туристическите бранш твърди, че покачването на цените не е просто въпрос на алчност

Те посочват по-високите заплати, увеличените разходи за комунални услуги, инфлацията, данъците и инвестиционните изисквания. Много бизнеси също така се сблъскват с недостиг на работна ръка и нарастващите оперативни разходи. От тяхна гледна точка, по-високите цени често са необходими, за да останат печеливши.

Въпросите за достъпността все по-често навлизат в политическите дискусии. Местните власти и експертите по туризъм обсъждат как да се поддържа конкурентоспособността, като същевременно се гарантира, че крайбрежните дестинации остават достъпни за самите хърватски граждани. Предизвикателството е намирането на баланс между икономическия успех и социалната устойчивост.

В продължение на поколения Адриатическо море е част от националната идентичност на Хърватия.

Идеята, че някои хърватски семейства може да се затрудняват да си позволят почивки на собственото си крайбрежие, следователно носи изключително емоционално, както и икономическо значение. Тя засяга въпроси за принадлежност, възможности и кой в ​​крайна сметка печели от растежа на туризма.

С настъпването на лятото на 2026 г. плажовете, островите и историческите градове на Хърватия остават толкова привлекателни, колкото винаги. Очаква се броят на посетителите да бъде силен, но наред с оптимизма, продължава и нарастващият разговор за достъпността. За много хървати въпросът става все по-труден за игнориране.