След отваряне на Ормузкия проток: Наемът на танкери в Персийския залив скочи над 897%

Супертанкер е предварително резервиран за транспортиране на петрол от Персийския залив до Индия на цена, еквивалентна на почти девет пъти референтните разходи за превоз, което е впечатляваща цена, отразяваща недостига на налични, празни плавателни съдове в района.

Много големият танкер (VLCC) за суров петрол, способен да обработва около два милиона барела петрол, ще бъде доставен от южнокорейския корабособственик Sinokor на 897 точки по световната скала, или 897% от бенчмарка, според корабните брокери. Тази такса е най-високата досега тази година, добавиха те, като поискаха да не бъдат назовани, тъй като дискусиите не са публични.

Световните тарифи, стандартната мярка за чартърни такси в танкерната индустрия, се определят ежегодно за специфични маршрути като Персийския залив до Китай или до Сингапур. Корабите се резервират на процент - известен още като точки - от тази базова цена. В този случай резервацията на Sinokor се основава на цената за маршрута Персийски залив - Сингапур, съобщиха корабните брокери.

След като се разшири агресивно на пазара на танкери от края на миналата година, Sinokor беше сред по-активните играчи в Персийския залив по време на войната.

Откакто миналата седмица беше сключено временно споразумение между Иран и САЩ, купувачите се надпреварват да осигурят танкери, за да натоварят товари, които са блокирани от началото на войната с Иран в края на февруари. Междувременно производителите в региона бързат да увеличат износа, съобщи bloombergtv.bg.

Наличието на кораби, които да подкрепят това възраждане, обаче е ограничено, след като много собственици на танкери пренасочиха флотилията си към други маршрути по време на тримесечното затваряне на Ормузкия проток. Сега те могат да се нуждаят от седмици, за да се върнат в Персийския залив.