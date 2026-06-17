Сделката САЩ-Иран: Изтегляне на САЩ, фонд от $300 млрд., преминаване през Ормузкия проток

Новоразкрити подробности от секретния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран показват, че той ще удължи прекратяването на огъня до Ливан, ще позволи на Иран да управлява Ормузкия проток, ще отмени временно санкциите срещу иранския петрол и ще установи път към всеобхватно мирно споразумение, съобщи израелският Канал 12 във вторник.

В него не се дават конкретни обещания относно ядрената програма на Иран, освен обещанието никога да не произвежда или да придобива ядрено оръжие и готовността за по-нататъшни дискусии по други подробности в рамките на 60-дневен период на преговори, който ще започне след церемонията по подписването на документа в петък.

Рамката, която ще послужи като основа за по-широки преговори между Вашингтон и Техеран, очертава ангажименти по ядрени въпроси, облекчаване на санкциите, морска сигурност и евентуално изтегляне на американските сили от региона.

План от 12 точки

Следните 12 точки бяха разкрити за първи път от репортера на Axios Барак Равид, който също работи за израелския канал. Документът преди това беше описан като споразумение от 14 точки.

- Иран, САЩ и техните съюзници ще спрат да се бият в региона, включително в Ливан.

- Техеран ще потвърди обещанието си никога да не създава ядрено оръжие.

- САЩ и Иран ще се споразумеят какво ще се случи със запасите от обогатен уран на Техеран.

- И двете страни ще започнат преговори относно бъдещите дейности по обогатяване и ядрените нужди на Иран.

- Иран ще запази “статуквото“ на ядрената си програма, която е до голяма степен унищожена, докато преговорите продължават.

- САЩ ще вдигнат военноморската си блокада, ще отложат нови санкции и ще се въздържат от изпращане на повече войски в региона.

- Иран ще гарантира безопасно и безплатно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток за 60 дни.

- Вашингтон ще освободи неопределено количество замразени ирански активи, след като меморандумът за разбирателство влезе в сила.

- Окончателно споразумение, постигнато след 60-дневния срок, ще доведе до изтегляне на войските на САЩ в рамките на 30 дни и премахване на всички санкции срещу Иран.

- Това ще проправи пътя за фонд за възстановяване на Иран в размер на 300 милиарда долара.

- САЩ ще позволят на Иран да възобнови продажбите на петрол чрез временни отмени на санкциите.

- Иран, Оман и държавите от Персийския залив ще договорят нови споразумения за корабоплаване и морска сигурност за Персийския залив.

Оман и Иран вече са започнали дискусии по последната точка и се стремят да начисляват такса за предоставените “услуги“, съобщи високопоставен регионален източник пред The New York ​​Post.

Белият дом не е потвърдил подробностите по сделката. Президентът Тръмп заяви, че подробностите ще бъдат публикувани след церемония по подписване в петък в Швейцария.

Съгласно предложеното споразумение Иран, Съединените щати и техните съюзници ще прекратят всички военни действия в региона – изрично включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел и иранският прокси Хизбула в момента водят война.

Ядрената програма на Иран

Меморандумът включва и подновен ангажимент на Иран да не разработва или придобива ядрени оръжия – отличителна черта на споразумението с Иран от 2015 г., подписано от бившия президент Барак Обама, но отменено от Тръмп през 2018 г.

Други точки също се фокусират върху ядрената програма на Техеран, но не променят позицията на Иран, а само установяват, че САЩ и Иран ще проведат общи дискусии по въпроса.

“САЩ и Иран ще обсъдят въпроса за обогатяването и ядрените нужди на Иран“, се казва в текста, според Канал 12.

По-скоро “статуквото“ ще се запази по време на 60-дневните преговори, което означава, че Иран технически може да заяви, че не се е отказал от програмата си, която беше отложена години след като САЩ унищожиха ключови ядрени обекти по време на операция “Midnight Hammer“.

В предполагаемия текст също така не се посочва, че Иран ще разгради или унищожи заровените си запаси от обогатен уран, а вместо това се отбелязва, че “САЩ и Иран обещават да разрешат“ проблема.

Споразумението би осигурило и значително икономическо облекчение на Техеран.

Съединените щати ще вдигнат морската си блокада на Иран, ще се въздържат от налагане на нови санкции и ще се ангажират да не увеличават военното си присъствие в региона по време на преговорния период - премахвайки ги само когато и ако бъде постигнато окончателно споразумение в края на 60-дневния период.

Вашингтон също така ще предостави на Иран временни отмени на санкциите, позволявайки му да продава петрол, докато преговорите са в ход.

Освен това, Съединените щати ще предоставят замразени ирански активи за ползване “след прилагането на меморандума“, според доклада.

Ормузкия проток

Една от най-важните разпоредби се отнася до Ормузкия проток, позволявайки на Иран да управлява критичната петролна точка по време на 60-дневния период на преговори.

Меморандумът дава на Иран отговорността да осигури безопасното и свободно преминаване на търговски кораби през стратегическия воден път за 60 дни, без да се налагат транзитни такси през този период.

В него обаче се посочва също, че ще се проведат преговори между Иран и Оман, с участието на представителите на държавите от Персийския залив, за да се определят "договорености относно корабоплаването и морските услуги“, за които множество регионални източници съобщиха на TheNew York Post, че Техеран може да настоява за плащане.

След като бъде подписано окончателно споразумение, Съединените щати ще изтеглят силите си от региона в рамките на 30 дни и ще отменят всички санкции, наложени на Иран.

Въпреки че докладваният меморандум очертава пътна карта към по-широко споразумение, много от неговите разпоредби, особено тези, свързани с обогатяването на уран, облекчаването на санкциите, изтеглянето на американските войски и фонда за възстановяване – вероятно ще бъдат подложени на интензивен контрол от страна на законодатели, регионални съюзници и експерти по неразпространение.

Нито Вашингтон, нито Техеран бяха публикували публично текста на меморандума до вторник.

Белият дом не отговори на въпроси относно точността на докладвания текст.