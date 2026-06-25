Два мощни труса разлюляха Венецуела, опасност от цунами

Два мощни труса удариха Венецуела. Земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела в сряда, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN.

Най-малко 16 души са ранени в община Чакао, а има и жертви. Властите все още не са публикували официални данни за броя им, допълва Skynews.

Според Геоложката служба на САЩ основният трус е бил регистриран на около 23 километра югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2., предаде БНР.

Kадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади и облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради.

Земетресенията са били регистрирани малко след 18:00 часа местно време. След първите трусове хиляди жители напуснали домовете си и останали на открито заради опасения от нови вторични земетресения.

„Сградата се люлееше силно от едната до другата страна. Никога не съм усещал подобно нещо“, разказва Роберто Гамас. Той допълва, че мебелите и предметите в апартамента му са паднали по време на труса.

„Чу се силен тътен, а предмети падаха навсякъде. Никога през живота си не съм преживявал нещо подобно“, разказва още Коро Мартинес.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи, че трусът е усетен в множество щати на страната, включително Яракуй, Лара, Мерида, Арагуа, Карабобо, Ла Гуайра и Миранда. Той предупреди жителите да останат извън сградите заради опасността от вторични трусове, които могат да доведат до допълнителни срутвания.

„Трябва да бъдем особено внимателни с децата и възрастните хора. Свържете се с близките си и се уверете, че всички са в безопасност“, призова Кабельо в изявление по държавната телевизия.

Властите са мобилизирали сили за сигурност и спасителни екипи в цялата страна. Като предпазна мярка е разпоредено временно спиране на газоснабдяването в някои сгради, докато продължават огледите на щетите, предаде БТА.

Кадри от крайбрежния град Катия Ла Мар, северно от столицата Каракас, показват множество срутени сгради по склоновете на хълмове, както и силен дим, издигащ се от една от пострадалите постройки. Други записи разкриват сериозно повредени и частично рухнали жилищни блокове и високи сгради.

Кметът на община Чакао в Каракас Густаво Дуке съобщи, че над 500 спасители участват в издирвателните операции. До момента живи изпод отломките са извадени най-малко 18 души. По негови данни поне две сгради са напълно разрушени, а множество други са получили сериозни конструктивни повреди.

Геоложката служба на САЩ издаде най-високото ниво на предупреждение чрез системата PAGER, като предупреди, че трусът може да е причинил хиляди жертви и значителни икономически загуби. Според оценката много от сградите в засегнатия район са изградени от неармирана зидария и кирпич, което ги прави особено уязвими при силни земетресения.

Първоначално бе обявена опасност от цунами за райони в радиус до 300 километра от епицентъра, както и за Пуерто Рико и Вирджинските острови. По-късно американските центрове за предупреждение за цунами отмениха тревогата и потвърдиха, че вече няма риск от опасни вълни.

Най-малко три сгради са се срутили частично в източните квартали на венецуелската столица Каракас, информира Си Ен Ен.

Кадри, публикувани в интернет, показват поражения по основното летище в страната. Има съобщения за щети и в град Гуайра, който е близо до Каракас. Властите обаче за момента се въздържат да съобщят данни за пострадали.

Появи се информация и за земетресение от 6,9 по скалата на Рихтер в северната част на Япония. Според местната метеорологична служба трусът е бил на дълбочина 50 километра. Няма инфомации за сериозни щети.