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Земетресение 6,9 удари крайбрежието на Япония, няма тревога, няма щети

Властите обявиха, че не очакват цунами

25.06.2026 | 07:00 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония, като японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, предаде Ройтерс. 

Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра, и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето, предаде БТА. 

Земетресението е засегнало префектура Аомори с интензивност над 6 по японската скала от 0 до 7, при което обикновено "е невъзможно да останеш прав или да се движиш, освен ако не пълзиш", посочи метеорологичната агенция. 

Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но засега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Асошиейтед прес. 

Земетресенията са често явление в Япония - една от най-сеизмично активните зони в света. На Япония се пада около една пета от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. 

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Тагове:

япония земетресение 6.9 цунами тревога
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