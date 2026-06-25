Засега са потвърдени 32 жертви на опустошителните трусове във Венецуела СНИМКИ

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Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700.

"Разрушени са десетки сгради, в момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора", каза в обръщение към нацията по националната телевизия около 1:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.) Родригес, която заради трусовете обяви извънредно положение в страната.

"Искам да кажа, че това е огромна трагедия. Оттук отправяме нашето послание за солидарност и изказваме съболезнованията си на семействата на жертвите, като им засвидетелстваме своята подкрепа в този тежък час", каза президентката.

Тя обяви и че движението в метрото и по железопътната мрежа в страната е преустановено. "Взехме това решение, за да улесним спасителните дейности", посочи Родригес.

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Тя благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

(БТА)