Между 10 000 и 100 000 потенциални жертви след мощните трусове във Венецуела (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Северното крайбрежие на Венецуела беше разтърсено от едно от най-мощните сеизмични събития в съвременната история на страната. Две силни земетресения удариха района в рамките на по-малко от минута, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че трусовете са причинили "потресаващо голям брой" жертви, без да посочи конкретен брой загинали на този етап, предава Reuters.

Според Американския институт по геофизика (USGS) първият трус е бил с магнитуд 7,2 и е ударил на около 160 километра западно от столицата Каракас. По-малко от минута по-късно е последвал втори силен трус с магнитуд 7,5. Подобно явление е известно като "сеизмичен дублет" - два мощни труса, които се случват почти един след друг.

Силни трусове и извънредно положение

Епицентърът на бедствието е локализиран близо до карибското крайбрежие - на около 21 километра от град Морон, на плитка дълбочина от около 10 километра, което увеличава разрушителния потенциал на земетресението. Трусовете са били толкова силни, че са усетени и в съседна Колумбия.

В отговор на ситуацията венецуелските власти обявиха извънредно положение в цялата страна. По предварителни компютърни модели на USGS потенциалният брой на жертвите може да варира между 10 000 и 100 000 души, но към момента официалните власти не са обявили окончателни данни за загиналите. Потвърдената информация засега сочи за около 30 пострадали, а спасителните операции в най-засегнатите райони тепърва започват.

Срутени сгради и затворено летище

Сеизмичната вълна е нанесла сериозни щети върху критичната инфраструктура. Международното летище в Каракас е затворено за граждански полети, за да бъдат проверени пистите и терминалите и да се гарантира безопасността на въздушния трафик.

Вътрешният министър Диосдадо Кабейо потвърди за множество срутени сгради и тежки структурни повреди в столицата. Той призова хората незабавно да напуснат затворени пространства и домовете си като предпазна мярка срещу нови срутвания. По данни на властите след основните трусове са регистрирани повече от 20 вторични земетресения.

Най-сериозно засегнати са провинциите по северното крайбрежие, сред които Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Първоначално е била издадена тревога за потенциално разрушително цунами, което би могло да застраши Пуерто Рико и Вирджинските острови, но по-късно предупреждението е отменено от международните системи за наблюдение, пише БГНЕС.

САЩ и други страни са готови да помогнат

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави американският президент.

Дипломатическата мисия на САЩ в Каракас съобщи в X, че следи ситуацията с голяма загриженост. Тя призова хората да избягват засегнатите райони, да не влизат в повредени сгради и да следят съобщенията на местните власти и медии, докато спасителните екипи продължават работа сред отломките.

Президентът на Салвадор Набиб Букеле написа в социалната платформа Х, че 300 спасители и медици са готови да поемат към венецуелската столица Каракас с 50 тона хуманитарна помощ.

Колегата на Букеле начело на Доминиканската република - Луис Абинадер, обяви, че специализирани издирвателно-спасителни военни отряди заминават за Венецуела тази сутрин.

Венецуелският съсед Бразилия и още държави от Южна Америка също предложиха помощта си, отбелязват DPA и БТА.