Пияни руснаци строят АЕЦ в Египет, имат проект и в Унгария

Руска държавна компания, която строи атомна електроцентрала в Унгария, е изправена пред обвинения в пропуски в безопасността, сигурността и инженерните проблеми по време на работата си по подобен проект в Египет, който използва същата технология, според вътрешни документи, получени от Politico.

В поверително писмо от 4 юни до директор на Росатом, Египетската администрация по атомните електроцентрали описва "дефекти", засягащи няколко реакторни блока, и нарушения на "културата на ядрена безопасност" по време на строителството на атомната електроцентрала Ел Дабаа. В писмото се споменава и "умишлена небрежност" от страна на длъжностно лице, участващо в проекта.

Тези документи са предадени чрез служител на разузнаването, на когото е предоставена анонимност, тъй като не е упълномощен да говори с пресата, и досега не са били публикувани. Те включват поверителни документи на компанията, описващи забавяния в строителството и технически проблеми, установени от собствените оценки на "Росатом" за проекта.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., което накара Европа да наложи сурови санкции на страната, "Росатом" се опитва да убеди европейските правителства, че остава надежден и компетентен доставчик на пазара на ядрена енергия. Но твърденията за нарушения на безопасността биха могли да засилят съществуващите опасения относно дейността на контролираната от Кремъл компания в ЕС.

В изявление по имейл до Politico, "Росатом" заяви, че се придържа към най-високите стандарти за ядрена безопасност и го е правила по време на цялото строителство на централата Ел Дабаа. Компанията отказа коментар дали е получила писмото или оплакванията от Египетската администрация за атомни електроцентрали, която не отговори на многобройните искания за коментар относно комуникацията си с "Росатом".

"Високият стандарт на организация на работата, системата за управление на качеството и културата на безопасност се потвърждават от постоянното внимание, което се обръща на проекта от политическото ръководство на Руската федерация и Арабска република Египет, както и от ръководството на Международната агенция за атомна енергия, чиито представители редовно участват в ключови етапи на проекта", заяви компанията по имейл, добавяйки, че на неотдавнашна церемония, посветена на един от реакторните блокове на Ел Дабаа, са присъствали руски, египетски и МААЕ служители.

Технология, използвана и в Унгария

Нито едно от твърденията, съдържащи се в писмото, представено на "Росатом" от Politico, не е „"отвърдено в рамките на договорните, техническите и надзорните процедури, предвидени от проекта", се добавя в изявлението на компанията.

През юли египетският премиер Мостафа Мадбули заяви, че се очаква изграждането на четирите ядрени реактора в Ел Дабаа да бъде завършено до 2030 г., като първият реакторен блок ще започне производство на електроенергия до 2028 г. Към днешна дата на обекта не е внесено ядрено гориво.

Египетската централа на "Росатом" ще използва същата технология, която е в основата на проекта "Пакс II" на Унгария - подкрепеното от Кремъл ядрено разширение, което многократно е генерирало напрежение между Будапеща и Европейската комисия.

Комисията заяви пред "Политико", че не е запозната с поверителните документи и твърденията, които те съдържат.

"За ЕС ядрената безопасност е ключов приоритет", каза говорител на Комисията. Той добави, че макар Комисията да следи напредъка на проекта, "въпросите, свързани с ядрената безопасност, са отговорност на съответната държава членка на ЕС".

Първоначално одобрен от бившия унгарски премиер Виктор Орбан през 2014 г., проектът "Пакс II" се превърна в символ на съюза на Будапеща с руския президент Владимир Путин и осигури опора за руските енергийни технологии в рамките на ЕС. Работата по проекта започна през февруари тази година.

Контролираната от Кремъл корпорация има и проекти за централи в Турция и Китай, докато Германия е подложена на критики заради одобрението на сделка през юли, която би позволила на едно от дъщерните дружества на "Росатом" да помогне за производството на ядрени горивни пръти за централа в Долна Саксония. Германското правителство заяви, че сделката ще бъде подложена на строги проверки за национална сигурност.

"Появиха се отново сериозни дефекти"

След като заработи напълно, комплексът Ел Дабаа ще побере четири ядрени реактора, проектирани по руски проект, под надзора на Администрацията за атомни електроцентрали. В писмо, изпратено от египетските власти до "Росатом", служител на агенцията заяви, че недовършените реактори вече са показали дефекти.

Първоначално изпратено до "Росатом "на английски език, писмото изглежда е преведено на руски за вътрешно разпространение. Politico цитира версия на писмото, преведена обратно на английски.

"Появиха се отново сериозни бетонни дефекти, включително кухини зад металната облицовка на блок 4, дефекти във фундаментните плочи на блокове 1, 2 и 3, чийто ремонт отне година, както и дефекти в клетъчната структура на цилиндричната стена на сградата на реактора на блок 4", гласи писмото.

След това египетската агенция обвинява Росатом в "измамни методи" и "фиктивни дейности", чрез които се опитва да демонстрира, че работата в централата е повече от наполовина завършена, "докато визуална проверка на място ясно показва, че основните сгради на ядрения остров все още са във фазата на подземно строителство".

"Алкохолните напитки са забранени" на строителната площадка

"Росатом", твърди египетският орган, също така насърчава неподходяща професионална култура на работното място, при която работници са били хванати да консумират "забранени алкохолни напитки" на строителната площадка, използвали са "фалшиви разрешителни и са се представяли за други хора, за да получат неоторизиран достъп" и са направили няколко "снимки и видеоклипове на строителната площадка", които са се озовали в социалните медии, "което е повлияло негативно на репутацията на проекта".

Писмото се отнася до сериозен инцидент на строителна площадка, при който работник е получил "сериозна открита фрактура" и след това е бил тайно транспортиран в частен автомобил, а не в "оборудвана линейка", което египетският орган твърди, че е направено "умишлено", за да се прикрие инцидентът.

"Подобно поведение представлява сериозно пренебрежение както към човешкото благополучие, така и към професионалната отговорност и представлява грубо нарушение на стандартите за безопасност на работното място, културата на ядрена безопасност и задълженията за докладване", се казва в писмото.

Четири други вътрешни документа на "Росатом", анализирани от Politico, потвърждават проблемите, които стоят в основата на опасенията на египетските власти, като описват подробно забавяния, проблеми с качеството на строителството и пропуски в управлението на проекта.

Одитен проект на "Росатом", разработен вътрешно през 2025 г., предупреждава за "значителен риск от неизпълнение" на договорните задължения на компанията и прогнозира, в предварителния график на първия блок на реактора Ел Дабаа, 18-месечно забавяне, от септември 2028 г. до март 2030 г.

Несигурно бъдеще

Твърденията, съдържащи се в документите, хвърлят сянка върху проектав Унгария и вероятно ще засилят опасенията в Брюксел относно поверяването на критична европейска инфраструктура на компания под контрола на Кремъл. В обширен коментар на Кралския институт за обединени служби, лондонски мозъчен тръст, специализиран в отбраната и сигурността, изследователи предупредиха западните страни да не правят бизнес с "Росатом", позовавайки се на дълбоките му връзки с руското разузнаване и проблематичната му роля във военното превземане на окупираната атомна електроцентрала в Запорожие в Украйна.

За правителството на новоизбрания унгарски премиер Петер Мадяр, разкритията за "Росатом" представляват и ново главоболие: Пакс II остава незаменим за плановете на Унгария за декарбонизация на електроенергийната си система и замяна на остаряващите ядрени мощности.

В опит да преразгледа политиките от ерата на Орбан, правителството на Мадяр наскоро започна преглед на проекта Пакс II, поставяйки под въпрос високата му цена и връзките му с Путин. Бившият депутат от унгарската партия на зелените Бенедек Явор, който се фокусира върху проекта Пакс II и критикува правителството на Орбан, предупреди други правителства да не си сътрудничат с "Росатом". Той каза пред "Политико", че сега вярва, че твърденията от Ел Дабаа биха могли да имат дългосрочни последици за "Росатом" и съдбата на проекта Пакс II.

"Те вече решиха да преразгледат договора и това беше съобщено по време на предизборната кампания", каза той, визирайки правителството на Мадяр. "Информацията от Египет със сигурност ще бъде част от оценката."