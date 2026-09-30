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В развитие Убиха бизнесмена и шеф на Ботев Пловдив Илиян Филипов, какво се знае до момента?

Арестуваха заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Мъжът има досие в МВР

30.09.2026 | 19:24 ч. Обновена: 30.09.2026 | 19:31 ч. 152

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението. Мъжът е 51-годишен с инициали С.М. и е бил задържан в София, съобщава "24 часа".

Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.

Според източниците от разследването това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичър бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

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Припомняме, че Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив.

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Тагове:

Илиян Филипов Пловдив убийство филипов-30.09.
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