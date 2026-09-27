Адв. Марковски: Прокурорския син може да получи доживотна присъда в Гърция

Прокурорският син Васил Михайлов, който в момента е в затвора в Самораново по присъда от старо дело, може до 20-ина дни да бъде освободен.

"Това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства. Скандално е поведението на прокурорския син, но обяснението че може да бъде освободен, е заради това че дълго време е бил задържан по досъдебното производство - като се приспадне предварителното задържане, се получава наказанието, което трябва да бъде в затвора", обясни по bTV адвокат Димитър Марковски. Той разказа, че Васил Михайлов бе дълго издирван, защото не е лека задача, която е свързана с множество оперативни действия.

"Той е изключително мобилен - бил е в България, бил е вероятно и в Гърция, откъдето го искат заради престъпление. Има такава възможност да го предадем на тамошните власти, защото има издадена европейска заповед за арест по повод на наказателно производство, което се води там на тяхна територия.

Българският съд ще проследи много внимателно условията за неговото предаване. Той е участвал в кражба на лаптоп от автомобил, после той и още двама нападнали бизнесмен и му взели документи и 5000 евро - грози го доживотна присъда.

Гръцките власти вероятно имат информормация и затова искат да им бъде предаден", обясни адвокат Марковски. Според него, ако Васил Михайлов бъде осъден до живот в Гърция, това ако се адаптира у нас, не може да е в такъв размер - квалифициран грабеж, чието наказание е от 5 до 15 г. Нашият съд е длъжен да даде максимално наказание.

"Сега правно е възможно да излезе след няколко дни, но вероятно няма да стане. Няма съдия, който да прецени че този човек трябва да бъде с по-лека мярка, все пак има европейска заповед за арест", допълни защитникът.

По делото срещу Никола Николов - Паскал е сключено споразумение с прокуратурата.

"Установи се, че няма усилия да бъде привлечен - прокуратура и разследващи не бяха направили усилия да бъде призован чрез адвокатите му. Негово бе желанието да се яви на процес и да се споразумее с прокуратурата, за да се грижи за здравето си. Делото свърши, в него няма политически елемент. Николов не познава Асен Василев и Петя Банкова.

В делото за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив адвокат Марковски е защитник на близките на жертвата.

"В четвъртък имаше обжалване на мярката на едно от момичетата - това, което е било примамка. Апелативният съд не го пусна, предстои делото ще се върне на разследващите следователи. От постоянното обжалване на мярката на отделните обвиняеми делото не може да стигне до следователите. Те са изискали от кмета на Кричим да предостави личностна характеристика на жертвата. Важно е, защото кметът има поглед над жителите на малкото населено място.

За други младежи, близки до тази група и изявили желание да участват в подобни действия, има данни че са подготвяли други тежки и сериозни престъпления. От 25 г. съм адвокат, но чак такава жестокост и садизъм не са ми минавали през главата. Нещата с Георги са били ужасни", каза адвокат Димитър Марковски.