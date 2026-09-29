Плевнелиев за Йотова: В шок съм, гафът е автогол за България

Президентът Росен Плевнелиев коментира скандала с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България. Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

“В пълен шок съм след втория гаф на българската дипломация. Той придоби вече галактически размери, когато българският президент трябваше да се обяснява, че няма нищо общо с тази декларация, а най-смешни и жалки бяха от "Прогресивна България", когато излязоха да обясняват същото. Това е страшно падение на българската дипломация, това е страшно нечестна позиция и изключително нечестен подход към нашите партньори”, категоричен е Плевнелиев.

Той е на мнение, че в декларацията няма нещо, което някой разумен и демократично мислещ човек може да оспори.

“В пълен шок съм, че се случва това нещо. В случая външно министерство не е виновно, отговорността е на президента. България си вкара страшен автогол с тази ситуация, влизаме в изолация, вече ни нямат доверие. Това тепърва ще доведе доведе до негативни резултати. Когато няма доверие, има по-малко стратегически инвестиции и най-лошото е, че България се изолира и може да стане плячка на други геополитически интереси. Ние се позиционираме някъде в ъгъла и това е много тежък грях на българската дипломация”, подчерта президентът в периода 2012–2017 година.

Президентските избори

Пред bTV Плевнелиев коментира и предстоящите президентски избори и ги определи като “един нов 9-ти септември, когато ще се реши дали комунисти, децата им и роднините им вземат цялата власт”.

“Нито една държава не е станала по-богата, когато се е управлявала от популисти. България в момента е в гръцкия сценарий – не виждам дългосрочна мисъл, не виждам стратегическа мисъл в това правителство, което да заведе икономиката ни до едно по-високо ниво на доходите. Предвиждам забавяне на икономическото развитие и замръзване на доходите – не виждам адекватни мерки от правителството”, каза още Плевнелиев.