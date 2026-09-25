Зеленски дарил Путин с внучка, носи името Елза

Владимир Путин има осемгодишна внучка - дъщеря на Катерина Тихонова (най-малката дъщеря на руския президент и ръководител на фондация "Инопрактика") и балетмайстора Игор Зеленски. Според журналисти от изданието "Проект" момичето се казва Елза Игоревна Тихонова.

Внучката на Путин носи измислената фамилия на майка си, но е запазила бащиното име на баща си. Разследването предполага, че детето е кръстено на принцеса Елза - героинята от анимационния филм "Замръзналото кралство". Това предположение възниква, тъй като майката, Катерина Тихонова, е известна с любовта си към Холивуд - на сватбата си с първия си съпруг Кирил Шамалов тя е изпълнила песен на принцесата от американския анимационен филм "Анастасия".

Името на момичето става известно на журналистите чрез анализ на изтекла база данни на Федералната гранична служба. През ноември 2019 г., малко преди втория си рожден ден, тя лети до Мюнхен с родителите си на борда на бизнес джет, управляван от германската авиокомпания Air Hamburg (сега VistaJet). Две години по-късно момичето лети до Хърватия със самолет Bombardier Global 5000.

Детето е пътувало до западни страни няколко пъти с частни самолети, придружавана от голям антураж. В свитата ѝ са влизали най-малко четири бавачки, двама преподаватели по чужди езици, асистентът на майка ѝ и служители на FST.

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Журналистически разследвания разкриват, че Владимир Путин има три дъщери: Мария Воронцова и Катерина Тихонова (от бившата му съпруга Людмила Путина) и Луиза Розова (извънбрачна дъщеря от Светлана Кривоногих).

Президентът има и двама синове от гимнастичката Алина Кабаева - Иван и Владимир Спиридонови. Путин има и внук - Роман Фаасен. Той е син на Воронцова и първия ѝ съпруг, нидерландския гражданин Йорит Фаасен.

Елза Тихонова е родена през 2017 г. по време на втория брак на Катерина Тихонова.

Първият съпруг на Тихонова е Кирил Шамалов - син на Николай Шамалов, за когото се твърди, че е приятел на Владимир Путин от времето на кооператива "Озеро". По-късно Катерина Тихонова и Кирил Шамалов се разделят, след което тя започва връзка с балетния хореограф Игор Зеленски.

Изданието "Проект" обещава да разкрие още подробности за пътуванията в чужбина с частни самолети, предприемани от семейството на Владимир Путин и представители на руския елит, в своето разследване, озаглавено "Спътници".