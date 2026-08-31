Путин пред най-доверените си хора: Ще ме обесят

Руският президент Владимир Путин се страхува за личната си безопасност, ако войната приключи, без да постигне дори минималната цел за превземане на целия Донбас, пише The Economist.

Според източници, близки до президента, в един момент по време на войната Путин е казал на своите довереници: "Ще ме обесят". Контекстът на това изявление, както и други подробности от разговора, не са уточнени.

Авторите на статията, позовавайки се, наред с други неща, на социологически проучвания, отбелязват, че недоволството от войната сред руснаците нараства. Настроението сред елита е още по-мрачно, пише The Economist.

Според един от източниците на изданието, най-големият проблем не е толкова състоянието на икономиката или липсата на военен успех, а по-скоро загубеното време: какъвто и да е крайният резултат, близо пет години бойни действия са провал.

"Нараства усещането, че императорът е гол", каза друг член на руския елит.

В същото време руските власти не могат да оставят военната ситуация такава, каквато е сега.

"Инерционните сценарии са неблагоприятни за Кремъл", заяви един от източниците на изданието, отбелязвайки, че се пилеят икономически ресурси и политически капитал.

Нито един от икономическите или политическите проблеми, пред които е изправена Русия в момента, не е фатален за Путин - той разполага с икономическите ресурси и репресивния апарат, за да продължи войната. Въпреки това, възприятието за войната в страната е важно, пише The Economist.

Какво помага на Путин да запази властта?

Никой не знае какво се случва в главата на Путин, признават авторите на статията. Те обаче предполагат, че лидерът на Кремъл вероятно "се ръководи от престъпната логика на режима си: никога не показвай слабост".

Поради тази причина руските власти могат, както са правили и преди, да прибегнат до ескалация, за да прекъснат безизходицата, в която се намират. Сред вероятните сценарии, The Economist посочва засилване на хибридната война и саботажа, насочени срещу съюзническите страни на Украйна.

Западните страни смятат, че Путин се стреми да унищожи Европейския съюз и очакват Кремъл да ескалира конфликта. Bild и The Telegraph описват възможни сценарии за руска атака срещу страни от НАТО.

По-конкретно, отбелязва изданието, западните разузнавателни агенции смятат, че Русия може да удари фабрики в Европа, произвеждащи оборудване за военните нужди на Украйна. Те обаче казват, че не се говори за пряка военна конфронтация с НАТО.

Освен това Русия вероятно планира да засили ударите си срещу Украйна. Руското Министерство на отбраната вече обяви, че е започнало подготовка за масирани удари срещу украински енергийни съоръжения.