Новите трикове на Кремъл: Какъв е резервният план на Путин за победа в Украйна?

В продължение на месеци европейците са изправени пред поредица от враждебни действия, някои от които очевидно са свързани с Русия, предназначени да подкопаят усилията за подкрепа на Украйна. Това е третият план, който руският лидер Владимир Путин прилага, след като първите му две стратегии се провалиха: побеждаването на Украйна в директен бой и убеждаването на американския президент Доналд Тръмп да принуди Киев да приеме мирните условия на Москва. Путин разчита и на факта, че съюзниците му в Германия и Франция биха могли да му бъдат все по-полезни сега, когато популярността на големите евроскептични партии се е увеличила значително, според Foreign Policy.

Европейците са обезпокоени.

Дрон, превозващ експлозиви, атакува украински товарен самолет в германския град Лайпциг, но не се взриви. При друг инцидент германските власти разкриха, че са осуетили опит за покушение срещу главния изпълнителен директор на една от водещите компании за дронове в страната. Извън Рим огромна експлозия унищожи фабрика за боеприпаси, снабдяваща войските в Украйна. Няколко дни по-рано стана друга експлозия във фабрика в България, чийто собственик е бил обект на интерес от страна на руските служби за сигурност. В Румъния испански изтребител, изпълняващ мисия на НАТО за въздушно полицейско управление, свали дрон, който навлезе в румънското въздушно пространство от Република Молдова. Говорител на НАТО заяви, че дронът вероятно е с руски произход.

Всички тези инциденти са се случили само през първата половина на август. Това обаче не е изненадващо. През последните месеци Русия преряза подводни кабели, заглушава GPS сигнали и вербува няколко чуждестранни граждани онлайн, за да извършват саботажи в Европа.

Европа е уязвима, разделена и склонна към пасивност

За Путин операции от този вид, предприети срещу Европа, представляват очевиден вариант, като се има предвид, че той има ограничен брой възможности за ескалация на конфликта. Докато Украйна не показа никакви признаци, че ще се поддаде на многократните атаки на Русия на бойното поле, Европа е уязвима, разделена и склонна към пасивност - условия, изключително изгодни за Кремъл.

Единственият оставащ въпрос в този момент е колко креативен ще бъде Путин. За разлика от европейските си колеги, лидерът на Кремъл има професионален опит в изкуството на мръсните трикове. КГБ от съветската епоха, за което Путин работи 16 години, поставяше особен акцент върху тайните операции, включително саботаж, подривна дейност и мисии за убийства.

Русия може да намери достатъчно кандидати, за да започне атаки срещу цели в Европа, предоставяйки фалшиви документи и самоличност на вербуваните за извършване на тези действия. Потенциалните нападатели не е задължително да преминават границата на Европейския съюз. Кървава атака срещу европейски туристи в уязвим туристически курорт може да има същия ефект. Руснаците няма да е необходимо да разкриват ролята си в подобни операции, точно както не са го правили по време на Студената война. Вместо това Москва би могла да усили ефекта с обширния си апарат за дезинформация, подхранвайки страховете относно мигрантите и подчертавайки некомпетентността на настоящите европейски правителства.

Операция за дестабилизиране на западния алианс

Освен това, подобна атака би могла да увеличи популярността на антисистемни партии като "Алтернатива за Германия" (AfD) или "Национален сбор" (RN) на Марин льо Пен във Франция. Неотдавнашното нападение срещу "Прайда" в Берлин, при което един човек загина, а 29 други бяха ранени, изглежда вече е помогнало на партията "Алтернатива за Германия" да се издигне в социологическите проучвания, само седмици преди ключовите избори през септември.

"Алтернатива за Германия" и "Ричард Рейнджър" получиха подкрепа от Русия и не гледат благосклонно на помощта, предоставена на Украйна. Путин няма да се поколебае да създаде колкото се може повече хаос, за да помогне на тези партии да спечелят повече гласове.

Досега опитите за саботаж на Русия бяха ограничени от това, че Москва разчиташе главно на аматьори, вербувани онлайн. Но европейската инфраструктура има много уязвимости, които Русия би могла да използва. Американските разузнавателни агенции са обезпокоени, че Русия може да се готви да започне операция за дестабилизиране на западния алианс.

Един от вариантите би бил руско военно нахлуване в трудно защитима територия на НАТО, като например норвежкия архипелаг Свалбард. Въпреки рисковете, свързани с нападение срещу алианса НАТО, държавите-членки не показаха почти никакви признаци на готовност да се позоват на член 5 от договора, за да се хвърлят колективно в защита на атакуваната страна.

Вниманието на Тръмп е разсеяно от катастрофалната война срещу Иран, а европейците все още не са приключили споровете си за това как най-добре да помогнат на Украйна.

Тъй като шансовете на Русия да постигне победа на бойното поле в Украйна намаляват, Путин може да реши, че има по-малко за губене, като засили усилията на Москва за прилагане на План "В" в Европа.