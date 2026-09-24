Цените в Русия скочиха до небето: Кафето поскъпна с 81%, а говеждото – със 76%

Руските граждани са свикнали да пренебрегват трудностите, свързани с войната с Украйна, и нейното въздействие върху ежедневието им. Пред външни хора те твърдят, че всичко е нормално, дори когато над Московската област се издига дим от удари с дронове, а цените на основните стоки скачат заради инфлацията, увеличенията на данъците и западните санкции, които затрудняват веригите за доставки, пише NYT.

Това е в съответствие с официалната линия на Кремъл в страна, където критиката към войната може да доведе до глоби или задържане.

Настояването, че всичко е наред, е особено очевидно една вечер в супермаркет "Пятерочка" в североизточна Москва, когато една жена на средна възраст отхвърля въпроса на изданието за нарастващите разходи за живот.

Те показват, че цените на някои хранителни продукти са се повишили драстично от февруари 2022 г. насам, когато Русия започна мащабната си инвазия в Украйна. Например, цената на бананите в магазина в моя квартал почти се удвои между август 2022 г. и септември 2026 г.

Повишенията не се ограничават само до един магазин: според "Росстат", руската държавна статистическа агенция, между януари 2022 г. и юли 2026 г. средната цена на говеждото месо се е повишила с 76 процента, на прясното кафе – с 81 процента, а на маслото и млякото – и двете с почти 50 процента.

Повечето магазини са добре заредени,

което е облекчение за купувачите, които си спомнят празните рафтове отпреди няколко десетилетия. Въпреки това много руснаци изпитват шок от цените.

Екатерина, 37-годишна маркетинг директорка, се съгласи да говори свободно при условие, че фамилията ѝ няма да бъде разкрита, за да избегне репресии. Тя сподели, че по-високите цени са я принудили да промени навиците си при пазаруване, за да контролира по-стриктно разходите на семейството си. Тя е премахнала скъпи продукти като сьомга и горски плодове от менюто си, като същевременно търси по-евтини алтернативи в други магазини.

Повишенията на заплатите не успяват да следват темпото на инфлацията, така че растящите цени имат особено съкрушителен ефект.

Юлия, административен асистент в голяма компания на около 30 години, каза, че се е върнала в Москва със съпруга си и сина си след няколко години в Западна Европа. Тя сподели, че са харчили по-малко пари за хранителни стоки, когато са живели в чужбина.

Сравнението на цените през декември 2021 г., два месеца преди началото на войната, с тези през юли 2026 г. показва, че цената на много продукти от първа необходимост е нараснала много по-бързо в Русия, отколкото в Съединените щати.

Руската пропаганда редовно разпространява нарративи, че западните страни страдат без руския нефт и газ. Спомням си посещението си на мястото на удар с дрон в центъра на Москва през лятото на 2023 г. Жител на една от повредените сгради настояваше пред мен, че в централния берлински парк „Тиргартен“ вече нямало дървета, защото всички били отсечени за дърва за огрев, и че германците се къпят със студена вода, защото не могат да си позволят електроенергия — и двете твърдения са напълно неверни. Но впечатлението, подхранвано от държавните медии, че другите страни се борят с инфлацията повече от Русия, помага да се обясни относителната липса на гняв към правителството заради скока на цените.

Инфлацията в Русия скочи след февруари 2022 г., когато страната се сблъска с последиците от санкциите, изтичането на квалифицирани работници и прехода към военно време. Компаниите повишиха заплатите, за да се опитат да задържат работниците, докато милиони руснаци заминаха да воюват или да работят за военно-промишления комплекс. След прегряване през 2024 г. икономиката започна да се стабилизира през 2025 г. Но тази година повишенията на данъците, увеличението на разходите за комунални услуги и таксите за поддръжка на сградите, както и продължаващият дефицит на гориво, предизвикаха допълнителен шок от цените у някои руснаци.

Официално индексът на потребителските цени (ИПЦ), който измерва средната промяна в цената на средната кошница от стоки и услуги, за периода януари–май 2026 г. е 6 процента. Но официалните данни не отразяват реалния ръст на потребителските цени, според Андрей Бархота, независим икономист от Москва.

„За бедните граждани, чиито доходи са по-ниски от средните в селските райони, реалният ИПЦ може да се оцени на около 25 до 45 процента за последните 12 месеца“, заяви той в интервю.

Руската Федерална държавна статистическа служба съобщи този месец, че цената на основните продукти за борш – класическата зимна супа, включително зеле, цвекло, моркови и картофи – е нараснала през изминалата година с 20 до 30 процента, въпреки че обикновено те са по-евтини през лятото. Г-н Бархота оцени ръста на цените между 9 и 18 процента за руснаците с по-високи доходи, тъй като те купуват различни видове стоки в сравнение с хората с ниски заплати.

Не само растящите цени са променили изживяването при пазаруването на хранителни стоки в Русия. Докато хората с финансови възможности могат да си купят почти всяка стока, предлагана на световния пазар - новият iPhone 18 беше наличен в Москва един ден след пускането му в САЩ - за средния потребител санкциите и промените в веригата на доставки са променили наличните продукти.

Кока-Кола беше заменена от местни клонинги като Добри Кола, но все още се продават по-скъпи вносни кутии от Азия и Близкия изток.

Вносът на европейски алкохол се срина поради санкциите и високите мита върху уискито, джина и виното, така че много руски купувачи отново преминаха към местната водка.

След напускането на френския млечен гигант "Данон" Кремъл конфискува активите му, преди да ги продаде на лоялен бизнесмен. Любими продукти като "Активия" и "Актимел" бяха преименувани в локализирани версии.

Много западни марки като Lindt и KitKat напуснаха пазара, но Milka и Alpen Gold все още се произвеждат в руски фабрики.

Производствените разходи се повишиха и правителството наложи ценови тавани на ключови стоки

с надеждата да направи ценовите повишения по-постепенни. Някои производители намалиха типичните еднолитрови опаковки до 900 милилитра.

За хората с по-нископлатени професии, като учителите, ценовите скокове направиха преживяването още по-трудно.

30-годишният Андрей преподава история и обществознание в региона на Нижни Новгород, на около 250 мили от Москва.

"Инфлацията се усеща много остро, особено от педагозите и служителите в публичния сектор като цяло", каза той в телефонно интервю. "Имаме стабилни доходи, фиксирани от държавата, които просто не успяват да следват темпото на растящите цени."

Той оцени нетната си заплата на между 42 000 и 45 000 рубли, или около 498 до 534 долара, на месец.

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, включително атака през юни срещу съоръжението, което доставя 40 процента от бензина за Москва. Най-малко 64 от 85-те руски региона, включително в анексираната от Русия част на Украйна, понастоящем съобщават за недостиг на гориво.

Въпреки повишението на световните цени на горивата, причинено от войната в Иран, което се оказа благодат за руската икономика, бюджетният дефицит на страната нараства. Това вероятно ще доведе до по-нататъшно увеличение на потребителските цени, заяви икономистът г-н Бархота. Според него грубата оценка е, че ако цените на горивото се повишат с 10 процента, цените на потребителските стоки ще се повишат с 5 процента.

Има и непредвидими сътресения, идващи от самия Кремъл. Миналата седмица президентът Владимир Путин издаде указ, с който постави европейските компании „Нестле“ и „Ошан“ под временно външно управление.

Пред супермаркета "Пятерочка" в Москва Денис, 53-годишен охранител, беше един от малкото хора, които се съгласиха да говорят с мен. Той каза, че е купил обичайния си набор от стоки: малко елда, кисело мляко, мляко, хляб и хот-дога, за около 1 000 рубли, или 12 долара.

Заплатите на учителите са изчислени въз основа на данни от април 2026 г. Средната заплата на учител в Москва се базира на средната стойност за 2024 г., отчетена от "Мосстат" – статистическата служба на града, коригирана, за да отрази 24-процентното увеличение на заплатите от страна на града и 7,6-процентното увеличение от федералното правителство, въведени от 2024 г. насам. Заплатата на учителите в Ню Йорк е изчислена въз основа на средната заплата, отчетена от NYC Open Data за фискалната 2025 година, коригирана с увеличението от 3,25%, въведено в рамките на най-скорошните договорни преговори. И двете са годишни заплати преди данъци, разпределени за 365 дни.