След изборите в Русия: Европа се страхува от нова мобилизация и ескалация срещу НАТО

Изборите в Русия са странно явление. На всеки няколко години хората там са приканени да демонстрират лоялността си към Владимир Путин. Повечето се подчиняват, преди да се приберат у дома и да разберат как гласовете им са били манипулирани, за да се гарантира желаният резултат.

Руснаците ще имат възможност да повторят този опит по време на тридневните парламентарни избори, които започват в петък. Значението на гласуването обаче се състои не толкова в предсказуемия му резултат, колкото в това, което ще последва след него, пише The Telegraph.

В европейските столици – от Киев до Лондон – нараства страхът, че руският президент, след като приключи с изборната си фарса, ще се почувства достатъчно окуражен да ескалира кампанията си в Украйна, необявената си война срещу Европа или може би и двете.

Най-непосредствената тревога е, че Путин може да разпореди нова мобилизация.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, предупреди, че Кремъл се готви да направи точно това скоро след изборите през този уикенд. Той заяви, че според оценките на украинското разузнаване Москва планира да мобилизира още 300 000 войници в опит да излезе от патовата ситуация в Донбас или да започне нови офанзиви в северната част на Украйна.

Не само Украйна е на прицела на Путин

През последните седмици станахме свидетели на поредица от все по-провокативни инциденти, в които са замесени Русия и НАТО. Миналия месец дрон, натоварен с експлозиви, се сблъска с товарен самолет на летището в Лайпциг, но не се взриви – атака, за която Германия впоследствие обвини руските разузнавателни служби. А само през изминалата седмица руска фрегата изстреля сигнални ракети към датски военен хеликоптер в международни води, докато изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва.

Метте Фредериксен, министър-председателката на Дания, определи подобни инциденти като доказателство, че "хибридната война" на Русия срещу Европа се е засилила. Но някои анализатори на Русия твърдят, че самият термин подценява сериозността на случващото се.

"Независимо колко ескалира Русия, някои страни все още са решени да го наричат "хибридна" – за разлика от актове на държавен тероризъм или военни действия", каза Кир Джайлс от "Чатъм Хаус", център за изследвания в областта на международните отношения.

Неофициално европейски служители в областта на отбраната и сигурността споделят, че се опасяват, че подобни атаки са началото на много по-координирана кампания от все по-открити действия срещу територията на НАТО, която може да последва след изборите.

Ако Путин наистина разпореди мобилизация, казват те, целта ѝ би могла да бъде насочена към Европа точно толкова, колкото и към Украйна, което би му позволило да разположи сили в новопостроени бази по западната граница на Русия с НАТО.

"Значително увеличение на руските военни сили би означавало, че Русия няма да трябва да чака края на основните бойни операции в Украйна, преди да запълни военната инфраструктура, създадена за войските по източната периферия на НАТО", каза Джайлс. "Много от нещата, които се случват в момента, като например увеличаването на производството на танкове, не са предназначени за украинския фронт. Те не използват тези танкове срещу Украйна, така че очевидно възнамеряват да ги използват някъде другаде."

Всичко това сочи, казват наблюдателите, че Путин остава убеден не само, че ще спечели изборите, но и войната – конфликт, който той все по-малко представя като сблъсък с Украйна, а по-скоро като сблъсък със самия Запад.

Руските избори може и да са предрешени, но за режима те не са лишени от рискове – нито от ползи.

Руснаците може и да не са в състояние да направят гласовете си решаващи, но изборите понякога са им позволявали да изразят мнението си. Десетки хиляди протестиращи се изсипаха на площад "Болотная" в Москва след спорните парламентарни избори в края на 2011 г., което провали планираното завръщане на Путин на президентския пост през следващата пролет.

Повтаряне на това сега изглежда малко вероятно. Репресиите, разгърнати след инвазията, на практика са елиминирали пространството за организирано несъгласие, а Путин вече успешно е преминавал през избори по време на война. През 2024 г. той си осигури още един президентски мандат, като победи съперници, които отказаха да водят предизборна кампания и намекнаха, че се надяват да загубят.

Парламентарните избори са организирани по подобен начин. Управляващата партия „Единна Русия“ се сблъсква с номинална конкуренция от партии, вариращи от комунисти до националисти, но по основните въпроси, свързани с управлението на Путин и войната, те не предлагат значима алтернатива.

"Трудно би било да се нарекат тези избори честни или конкурентни", заяви Евгений Рощин от Центъра за анализ на европейската политика във Вашингтон. "Хората наистина се състезават на тези избори, но повечето от тях се състезават за това колко много обичат Владимир Путин или колко силно подкрепят настоящата война."

Кремъл беше толкова уверен в изхода, че на единствената открито антивоенна партия в Русия, "Яблоко", за кратко беше позволено да се яви на изборите през юли, само за да бъде изключена от избирателните листи седмици по-късно. Анализаторите приписват този обрат на нарасналата подкрепа за "Яблоко" сред младите хора в социалните медии.

Според Джайлс този епизод, далеч от това да бъде неудобство за Кремъл, показва, че системата работи.

Тъй като разочарованите руснаци нямат партия, зад която да се обединят, Путин отново може безстрашно да подкопае демократичния процес, осигурявайки привидна легитимност на своя авторитарен режим и измислен мандат за войната си. Това му дава и платформа да твърди, че Русия провежда избори по време на война, докато Украйна не го прави – аргумент, който би могъл да спечели благоразположението на Белия дом.

Все пак картината в Русия е по-сложна, отколкото подсказват официалните резултати.

Кампанията на Украйна да пренесе войната в сърцето на Русия, с удари с дронове по енергийната инфраструктура и други цели, засили чувството за уязвимост сред обикновените руснаци. За някои това доведе до ефект на обединение около знамето.

"Някои руснаци казват: "Е, сега разбираме, че Путин е бил прав от самото начало и че, тъй като това е сериозна, екзистенциална борба за Русия, трябва да се обединим около Кремъл", каза Николай Петров от Центъра за нови евразийски стратегии (NEST) в Лондон.

Но тревогата също се е увеличила, тъй като войната става все по-трудна за игнориране – украинските дронове достигат градове, които преди това не бяха засегнати от конфликта, а инфлацията, свързана с войната, изчерпва бюджетите на домакинствата. Неотдавнашни проучвания отчитат засилена загриженост относно войната и възможността за нова мобилизация.

Това създава деликатен момент за Путин. Той може да излезе от изборите, претендирайки за поредния си смазващ мандат. Но след като го е осигурил, той ще трябва също така да прецени вътрешните рискове от всичко, което ще последва.

По този начин значението на гласуването в петък може да се крие не толкова в това кой ще спечели, колкото в това какво Путин ще избере да направи, след като то приключи.

Поредният голям кръг на масова мобилизация носи значителни рискове. Последния път, когато Путин се опита да направи това, като мобилизира 300 000 мъже през септември 2022 г., в някои руски градове избухнаха протести, а близо един милион души, предимно от средната класа, напуснаха страната.

Оттогава Кремъл се стреми да възстанови негласния социален договор, който позволява на повечето руснаци, живеещи в градовете, да разглеждат войната като отдалечен конфликт, който се наблюдава само по телевизията, като същевременно предлага все по-изгодни договори на онези, които са готови да се сражават в Украйна.

Но изискванията на бойното поле нарастват.

Според оценки на западните разузнавателни служби Русия губи войници по-бързо, отколкото успява да набира нови, а темпото на настъплението ѝ се е забавило.

След като през юли директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че един новобранник на руската армия оцелява средно само 20 до 30 минути на бойното поле, не е изненадващо, че набирането на войници става все по-трудно.

Въпреки това в Русия нарастват опасенията от нова мобилизация, въпреки че Кремъл отрича да има такива планове. Млади мъже разказват, че са привиквани в местните административни служби за „проверка на данни“, докато други напускат страната, макар това вече да е много по-трудно, отколкото беше през 2022 г.

Все пак твърденията, че Путин се готви да мобилизира стотици хиляди мъже за украинския фронт, предполагат, че той вярва, че подобен ход би подобрил съществено позицията му. Това далеч не е сигурно.

Въпреки неуспехите Путин все още вярва, че печели войната, заяви Джон Лоу, старши научен сътрудник в Nest. Русия продължава да отбелязва успехи в някои от най-важните сектори на фронта, нанася по-големи икономически щети на Украйна, отколкото сама понася, а проблемите с набирането на войници в Киев са дори по-сериозни от тези в Москва.

Има признаци, че динамиката на конфликта отново се измества в полза на Русия.

Това прави новата масова мобилизация ненужно рискован начин за Путин да се опита да промени хода на войната, смятат някои анализатори. Вместо това той може да избере да се възползва от нарастващото предимство на Русия във въздуха, подлагайки Украйна на още една зима на ескалиращи атаки.

Такава стратегия може и да не доведе до ефекта, който Путин си представя. Той вече е подценявал украинската упоритост, посочи г-н Лоу. Затова мобилизацията остава вариант, смятат някои наблюдатели, но тя може да приеме форма, по-малко забележима от масовата мобилизация от септември 2022 г.

Законите за мобилизация, въведени през същата година, дават на Кремъл значителна свобода да увеличи набирането на войници, без да обявява нова национална мобилизация, което потенциално позволява на Путин да укрепва въоръжените сили поетапно и по-незабележимо.

Мобилизацията също така не означава непременно само набиране на войници. Путин би могъл също така да мобилизира икономиката, като принуди частните компании да служат на военните усилия, както направиха Великобритания и Съветският съюз по време на Втората световна война.

Има признаци, че се полагат правните основи за това. Законодателството, прието от Държавната дума през август, даде на държавата правомощия да наложи „временно управление“ над ключови частни предприятия, което един европейски служител по въпросите на сигурността описва като „правен механизъм за преминаване на гражданската икономика към военно положение, без да се обявява пълна мобилизация“.

Значението на такива мерки се простира отвъд Украйна. Те биха могли да предоставят на Путин човешките ресурси и промишления капацитет, необходими за поддържане на войната там, като същевременно изграждат сили за по-широко противопоставяне с НАТО.

Кремъл вече подготвя руснаците за такова противопоставяне, като все по-често представя войната в Украйна като екзистенциална борба със Запада, а не като „специална военна операция“.

Русия разширява и военната си инфраструктура по източния фланг на НАТО, като разширява казарми и логистични центрове близо до границата си с Финландия. Според оценки на западните разузнавателни служби, от края на миналата година тя е започнала да изгражда постоянни гарнизони в близост до арктическата граница със северна Скандинавия.

Проблемът е в човешките ресурси. Голяма част от наличните военни сили на Русия остават ангажирани в Украйна. Поетапна мобилизация би дала на Путин възможност да запълни новите бази, без да оттегля сили от войната.

Има и признаци, че Русия натрупва техника за бъдещ конфликт. Оценки на европейските разузнавателни служби в областта на отбраната сочат, че Москва увеличава производството на основния си боен танк Т-90М, но не изпраща всички допълнителни машини в Украйна, а ги поставя в стратегически резерви. Според европейския представител Русия би могла да произведе до 1 000 Т-90 през следващите две години.

Това не означава, че Путин се готви да започне масирана бронирана инвазия срещу НАТО. Но по-голяма и по-способна руска сила на източния фланг на алианса би дала на Кремъл по-убедителна военна заплаха, с която да принуди Европа да намали подкрепата си за Украйна.

Изборите в Русия може да се окажат нещо много повече от осигуряването на поредния фалшифициран мандат за нейния лидер. Те може да бележат и момента, в който Путин решава да ускори прехода на Русия към военна позиция, предназначена не просто да поддържа войната в Украйна, а да се противопостави на Запада в следващите години.