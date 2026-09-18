Един от факторите за прехвърлянето на активите на Auchan, Lehman Pro и Nestlé в Русия за временно управление е фактът, че това са неприятелски настроени страни, според Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

"Говорим за европейски компании, компании от неприятелски настроени страни. И, разбира се, един от факторите, взети предвид при вземането на това решение, беше фактът, че това са неприятелски настроени страни", отбеляза Песков.

Един от факторите за прехвърлянето на активите на Auchan, Lehman Pro и Nestlé в Русия за временно управление е фактът, че това са неприятелски настроени страни, според Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.

"Говорим за европейски компании, компании от неприятелски настроени страни. И, разбира се, един от факторите, взети предвид при вземането на това решение, беше фактът, че това са неприятелски настроени страни. Това са неприятелски настроени страни, които участват активно във военни действия срещу нашата страна, и страни, които са участвали в атаките на киевския режим срещу нашата мирна икономическа инфраструктура", добави Песков.

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В съответствие с указ, издаден от президента Владимир Путин, активите на Auchan, Lemana Pro и Nestlé в Русия са прехвърлени под временно управление на L.E.V. Management. По-конкретно, 99,985% от акциите в уставния капитал на Auchan LLC, собственост преди това на Sozhepar, са прехвърлени под временно управление. Освен това са прехвърлени 99,993% от акциите в уставния капитал на Le Monlid LLC, собственост на Scenari Holding LP (бивша Leroy Merlin).

Руските активи на Nestlé също се прехвърлят под временно управление на L.E.V. Management.