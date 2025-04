Tales of The Macallan Volume II – уискито разказващо истории

Най-новото лимитирано издание на The Macallan почита основателя си и стандартите на съвършенство, които той установява

Шотландската дестилерия The Macallan представи най-новото си лимитирано издание Tales of The Macallan Volume II - част от забележителната серия редки сингъл малц уискита, разказващи историята на пионерите на марката и тяхното наследство. Второто издание е почит към Александър Рийд, основателят на The Macallan и представя неговата история, стандартите на съвършенство в занаятчийството, които той установява и които се предават от поколение на поколение и до днес. Дестилирано през 1949 г. и бутилирано през 2022 г., Tales of The Macallan Volume II е ограничено до само 344 бутилки - една от които гордо притежание на български колекционер.

Юън Кенеди, водещ уискимейкър в The Macallan и създател на лимитираното издание Tales of The Macallan Volume II казва: „Tales of The Macallan Volume II е почит към нашия основател Александър Рийд, чийто ангажимент към качеството и занаятчийството създаде стремежа към безкомпромисно съвършенство, който продължава да ръководи поколенията уиски майстори на The Macallan, включително и мен. С красиви тонове на бронзов дъб и деликатни червени нюанси, отразяващи първоначалното значение на фамилията 'Reid' на шотландски - „Червеният“, това рядко и уникално уиски притежава невероятна сложност, постигната чрез възрастта и търпеливото отлежаване. Със своята дълга, опушена нотка, напомняща на уиски от времето на Александър, то е достойна почит към неговото наследство, което живее и до днес, докато празнуваме нашата 200-годишнина.“

Александър, запленен от алхимията на дестилацията, която превръща ечемика в уиски, основава дестилерията The Macallan в имението Ийстър Елчис (Easter Elchies Estate) в Спейсайд, Шотландия, през 1824 г. Той налага основни производствени принципи вярвайки, че малките съдове за дестилация създават по-добър вкус и характер. Александър отказва да приеме по-големите, високопроизводителни съдове за дестилация, предпочитайки стойността на търпението за постигане на несравнимото качество, с което The Macallan продължава да бъде известен и до днес.

Tales of The Macallan Volume II е поместено в специален, ръчно изработен кристален декантер Lalique, скрит в изключителен алманах. Всяка глава от книгата разказва историята на основателя Александър Рийд и съдържа впечатляващи илюстрации на британския илюстратор Андрю Дейвидсън, известен с традиционните си гравюри върху дърво. За уникалната опаковка, The Macallan си партнира с майстори в кристала, кожата и хартията. Отдавнашният партньор Lalique, френски производител на кристал, създава безупречния декантер с гравирани илюстрации на Александър като учител, фермер и дестилатор. Традиционните лондонски книговезници Shepherds, Sangorski & Sutcliffe и Zaehnsdorf, специалисти във фино книговезане и реставрация, създават уникалната, ръчно изработена книга Tales of The Macallan Volume II, изискваща изключителни технически умения, за да бъде декантерът скрит сред 800 страници. Френската печатница Imprimerie du Marais, известна с луксозния си печат върху специална хартия и мастила, отпечатва всяка страница с най-голяма прецизност.

За да отбележи представянето на Tales of The Macallan Volume II, е създадено и уникално анимационно видео в стил зоетроп, което оживява историята на Александър Рийд чрез илюстрациите на Андрю Дейвидсън, озвучено с оригинална композиция от шотландския композитор Крейг Армстронг - модерна фолклорна музика, вдъхновена от пейзажа и наследството на Шотландия.

За The Macallan

Основана през 1824 г., The Macallan е световно призната за своите изключителни сингъл малц уискита. Тяхното забележително качество и отличителен характер са израз на стремежа към съвършенство без компромиси, който The Macallan следва още от създаването си от Александър Рийд на платото над река Спей в североизточна Шотландия.

През 2018 г. The Macallan открива нова глава в своята история с откриването на награждаваната си дестилерия в Спейсайд. Сградата, проектирана от международно признати архитекти с фокус върху устойчивото развитие, черпи вдъхновение от заобикалящите древни шотландски хълмове. Тя се намира в непосредствена близост до къщата Ийстър Елчис (Easter Elchies House) – високопланинското имение, построено през 1700 г., което е духовният дом на The Macallan и остава сърцето на красивото имение от 485 акра.

Създадено без компромис. Наслаждавайте се на The Macallan отговорно.

