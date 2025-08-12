Метеорит, поразил къща в САЩ, е по-стар от Земята

Метеорит, който се разби в къща в САЩ, е по-стар от планетата Земя, твърдят учени. Обектът прелетял през небето в светлата част на деня преди да експлодира над щата Джорджия на 26 юни, потвърди НАСА.

Изследователи от Университета на Джорджия изследваха фрагмент от скалата, която проби покрива на къща в град Макдоноу, пише Би Би Си.

Те установиха, че въз основа на типа метеорит, той вероятно се е образувал преди 4,56 милиарда години, което го прави с около 20 милиона години по-стар от Земята.

Жители на Джорджия и съседните щати съобщиха за стотици наблюдения и силен тътен, когато огнената топка прелетя през небето.

Множеството фрагменти, които удариха сградата, бяха предадени на учени, които анализираха произхода им.

„Този конкретен метеорит, който навлезе в атмосферата, има дълга история, преди да достигне земята в Макдоноу“, каза Скот Харис, геолог от Университета на Джорджия.

С помощта на оптична и електронна микроскопия Харис и неговият екип установиха, че скалата е хондрит – най-разпространеният вид каменен метеорит според НАСА – което означава, че е на възраст около 4,56 милиарда години.

Жителят на къщата каза, че все още намира парчета космически прах около дома си от удара.

„Това е нещо, което се очакваше да се случи веднъж на няколко десетилетия, а не няколко пъти в рамките на 20 години. Съвременните технологии, в допълнение към внимателната общественост, ще ни помогнат да откриваме все повече метеорити“, каза Харис.

